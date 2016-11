Därför röstade Cassie, 44, på Trump: ”Så trött på politisk korrekthet”

Orsaken till kaoset: svärsonens vendetta

NEW YORK. Donald Trumps svärson Jared Kushner anklagas för att vara ute på en personlig vendetta som lett till att flera i övergångsstaben sparkats. Efter uppgifterna om kaos i gruppen gick Donald Trump till motattack under onsdagen. ”Misslyckade New York Times är helt fel ute i sin artikel om övergången. Det går så smidigt”, skriver han på Twitter.