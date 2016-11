Rösterna i Wisconsin kan räknas om

Begäran om omräkning lämnades in av Jill Stein på fredagen, vilket bekräftas av Wisconsins valkommission. Hennes kampanj har under den senaste veckan samlat in pengar för att begära röstningsomräkning i delstaterna Wisconsin, Michigan och Pennsylvania – delstater Donald Trump har vunnit.

Innan omräkningen inleds måste Jill Stein betala det beräknade beloppet som en omräkning skulle kosta. I Wisconsins fall handlar det om 1,1 miljoner dollar men ytterligare advokatkostnader lär tillkomma.

Jill Stein, ledare för Green party, ett litet men växande parti i USA, har sagt i ett uttalande tidigare i veckan att elektroniska röstningsmaskiner måste undersökas efter misstanken om att ryska hackare försökt påverka USA-valet.

”Efter ett splittrande och smärtsamt presidentval, rapporter om intrång i väljar- och partidatabaser och enskilda e-postkonton är många amerikaner undrande om valresultatet är tillförlitligt”, skriver Stein i uttalandet.