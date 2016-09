”Bomba skiten ur IS” eller flygfri zon?

Sannolikhet just nu att bli president:

Kriget i Irak

Donald Trump: Stöttade invasionen av Irak 2003 redan en månad innan den amerikanska kongressen tog beslutet om att gå in i landet. Hävdade i direktsänd utfrågning att han alltid varit emot USA:s inblandning.

Hillary Clinton: Sa i samma utfrågning att hennes stöd för invasionen i Irak var ett misstag. "Att jag röstade för att ge president Bush den auktoritet var från mitt perspektiv mitt misstag. Det är viktigt att vi lär från det misstaget, så att det aldrig händer igen.”

Syrienkriget och terrorgruppen IS

Hillary Clinton: Vill inte sätta in amerikanska marktrupper i Syrien för att besegra IS. Har tidigare föreslagit en flygfri zon över städer som Aleppo i Syrien för att etablera säkra områden för civila, men tonat ner förslaget delvis under sin presidentvalskampanj. Sägs uttala sig försiktigt i frågan för att inte stöta sig med Obamaadministrationen, där hon själv suttit som utrikesminister.

Donald Trump: Har flera gånger talat om en 30 dagarsplan för att krossa terrorgruppen som har sin bas i staden Raqqa. Vill dock inte utveckla hur planen skulle se ut. Har uttalat sig om att han har bättre kunskap om IS än de generaler som president Obama förlitar sig på, och sa i den säkerhetspolitiska utfrågningen att han skulle byta ut dessa generaler om han blir president.

Rysslands president Vladimir Putin. Foto: AP

Relationen till Ryssland

Donald Trump: Har kallats ”briljant” av president Vladimir Putin och själv sagt att Putin är en bättre ledare än Barack Obama. Har flera gånger sagt att han som USA:s president skulle ha en ”väldigt väldigt god relation” till Putin. Uppmanade i somras Ryssland att leta upp de jobbmejl som Clinton raderat från sin privata server.

Hillary Clinton: Har kallat Putin en ”mobbare” och beskrivit USA:s relation till Ryssland som komplicerad. Hennes kampanj har också indikerat att mejl som i somras publicerades och tros ha kommit från demokratiska partiets servrar kan bero på ryskstyrda hackerattacker. LÄS OCKSÅ PLUS Så blir USA 2020 om Trump styr

Kina

Hillary Clinton: Kritiserar gång på gång Kina för att bryta mot mänskliga rättigheter. Anser att Kina och USA:s relation är komplicerad, vill förbättra den i frågor om klimatförändringar, positionering mot Nordkorea och cybersäkerhet.

Donald Trump: Anklagar Kina för att ”stjäla” amerikanska jobb genom sina billigare industrijobb och på så vis snedvrida internationell handel. Anser att kinesiska regeringen manipulerar valutan och har sagt att han vill införa skatt på kinesiska varor. Vill även öka amerikansk militär närvaro i Sydkinesiska sjön där en konflikt pågår om vilket land öarna tillhör.

Migration

Donald Trump: Har gjort migration till en av sina kärnfrågor. Sa inledningsvis att Mexiko skickade landets kriminella och våldtäktsmän till USA. Önskade deportera alla elva miljoner papperslösa som idag bor i USA. Vill bygga en mur mot Mexiko för att minska invandringen från landet och kräver att Mexiko ska stå för notan. Vill också minska antalet gästarbetare i USA. Sa i slutet av 2015 att muslimer borde förbjudas att ta sig in i USA, har senare formulerat om sig och sagt att han vill förhindra migration från terrordrabbade områden eller länder.

Hillary Clinton: Vill göra en översyn av dagens migrationspolitik som ska inkludera en väg till medborgarskap för de miljoner människor som är papperslösa i USA i dagsläget. Har också uttryckt stöd för Obamas politik med tillfälliga arbetsvisum för den som riskerar deportation, men också gett sitt medgivande till de deportationer under Obamas administration. Vid tillfällen har hon sagt att en del regler inom migrationspolitiken, bland annat kring frihetsberövande, måste bli mer humana. I höstas sa Clinton att USA borde kunna ta emot 65 000 syriska flyktingar - fler än de 10 000 som president Obama föreslog.

Foto: Lasse Allard

Natosamarbetet

Hillary Clinton: Vill inte att USA lämnar Nato eftersom det skulle stärka Ryssland. Vill tvärtom att USA förstärker allianssamarbetet mot rysk aggression. Anser att Natoländerna ställde upp för USa efter terrorattackerna 11 september, och att USA bör göra detsamma vid behov.

Donald Trump: Skapade kontrovers i juli när han sa till New York Times att allierade i Nato borde betala mer för det militära skyddet av Europa, och att USA borde lämna alliansen om så inte skedde under hans presidentperiod. Sa också att Nato måste flytta fokus från ett ryskt hot och mer mot att bekämpa terrorism och flöden av migranter.

Handel/globalisering

Donald Trump: "Våra politiker har på ett aggressivt sätt genomfört en globaliseringspolitik som flyttat våra jobb, vårt välstånd och våra fabriker till Mexiko och utomlands”, är ett citat som sammanfattar Trumps syn på handelsfrågan. Har en något orepublikansk hållning gentemot frihandel och vill införa beskattning för att, som han anser, skydda amerikansk industri. Är emot både NAFTA-avtalet med Mexiko och Kanada samt Stillahavshandelsavtalet (TPP) som han anser kommer att hjälpa Kina (som dock inte ingår i förhandlingsgruppen) som förhandlas av Obamaadministrationen.

Hillary Clinton: Har ändrat åsikt om Stillahavshandelsavtalet sedan tiden som utrikesminister. Har under kampanjen sagt att avtalet inte möter de höga krav hon anser att det bör möta vad gäller jobbskapande i USA, högre löner och nationell säkerhet. Har också kritiserat NAFTA-avtalet som maken Bill Clinton förhandlade fram under sin tid som president och sa under sin kandidatur 2007 att hon ville omförhandla de delar som hon ansåg var bristfälliga.

KÄLLOR: Wall Street Journal, Council on foreign relations, NBC News, New York Times, Washington Post