Två dygns vapenvila – men ingen hjälp

De väntar på garantier från de stridande parterna att får fri lejd in till de belägrade områdena.

Två och ett halvt dygn i den syriska vapenvilan ser överenskommelsen i stort sett ut att hålla. Bara enstaka rapporter om strider har förekommit och ingen civil person ska ha dödats sedan i måndags, enligt Syriska Människorättsobservatoriet.

Från Aleppo, världsarvsstaden som blivit mer förknippad med inbördeskrigets grymhet än någon annan plats, kom i går bilder på lekande barn och ett försiktigt folkliv längs de sargade gatorna.

– Vi är så lyckliga för det inte är någon mer beskjutning, jag hoppas att det förblir så nu, sa pojken Louai Hamdan från östra Aleppo till Al Jazeera och torde ha sammanfattat ett helt folks känsla.

20 lastbilar väntar

Men fortfarande har inga nödtransporter nåt in till Aleppo. Över 20 FN-märkta lastbilar står uppradade på den turkiska sidan av gränsen i väntan på klartecken att rulla in för att bistå invånarna i den belägrade staden. De är lastade med mat, mediciner, byggmaterial och bränsle, men de stridande parterna har ännu inte kunnat lämna garantier att konvojen inte kör rakt in i en krigszon.

Frustrationen växer

Samtidigt som invånarna i Aleppo fått en minst sagt efterlängtad paus i bombterrorn som varit deras vardag i flera år, växer nu frustrationen över att hjälpen inte når fram när tillfället finns, vilket ledde till demonstrationer under onsdagen.

Krav på Ryssland och USA

FN kräver nu att USA och Ryssland, som fått till stånd vapenvilan, också trycker på för att de stridande i Syrien ger transporterna fri lejd in och ut ur Aleppo.

– Jag har uppmanat den ryska regeringen att utöva sitt inflytande på den syriska regeringen, och även den amerikanska sidan att se till att syriska väpnade grupper också samarbetar fullt ut, sa FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

För att nå de behövande måste konvojen köra längs den väg som regimen och de oppositionella grupperna stridit hårdast om. För att transporterna ska nå fram krävs att trupperna drar sig tillbaka 500 meter på vardera sida av vägen och lämnar en helt neutral korridor.

Enligt FN måste lastbilarna passera genom en rad vägspärrar som kontrolleras av oppositionen samtidigt har den syriska regimen krävt insyn i alla transporter.

USA och Ryssland har beslutat att förlänga vapenvilan med ytterligare 48 timmar innan de övergår till nästa fas i den gemensamma planen för fred i Syrien: en koordinerad offensiv mot IS och Jabhat Fateh al-Sham, som nyligen bytte namn från al-Nusra.