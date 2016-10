8 skäl att du ska bry dig om det hemliga kriget i Jemen

Med en smutsig amerikansk presidentvalskampanj i sitt slutskede och ett krig i Syrien som trotsar all beskrivning i grymhet är det kanske inte så underligt att Jemen hamnar i skymundan.

Bakgrunden i korthet: för två år sedan intog Huthirebeller, stödda av Iran, Jemens huvudstad Sanaa. Det fick Saudiarabien att samla ihop en koalition av arabländer, stödda av USA, som därefter bombat huthierna.

I lördags bombades en begravning i huvudstaden Sanaa och 140 människor dödades och mer än 500 skadades. Efteråt låg kroppsdelar utspridda över platsen, enligt vittnen New York Times har talat med.

Attacken lär göra det ännu svårare att återuppta fredssamtalen, som kollapsade i augusti.

Supermakten USA har begränsade intressen här. Och vi journalister har mer brådskande (och rubrikvänliga!) konflikter att bevaka.

Ändå finns det tunga skäl för att världen att försöka tvinga fram fred. Här är de åtta viktigaste.

1. Världen har en skyldighet

Att förhindra krigsbrott är hela världens ansvar. Och sådana sker i Jemen, slår bland andra Human Rights Watch (HRW) och Amnesty fast. Dussintals skolor, sjukhus och marknader har attackerats, enligt New York Times. Tusentals civila har dödats. FN-chefen Ban Ki-Moon sa efter lördagens attack att “Varje medveten attack mot civila är helt oacceptabel” och USA har hotat att omvärdera sitt stöd till Saudikoalitionen.

Vägen från ord till handling har dock hittills visat sig vara lång i Jemen.

2. Ett redan farligt krig hotar att bli ännu farligare

Runt 10 000 har dött i kriget sedan mars 2015, enligt FN. Ännu kan det bli långt värre. Fler länder riskerar att dras in i konflikten. Jemens expresident Saleh uppmanade nyligen Ryssland att gå in militärt för att ge Huthirebellerna stöd, enligt Hufffington Post. Ett amrikanskt krigsfartyg besköts under söndagen från Huthikontrollerat område. Kriget i Jemen riskerar att bli lika blodigt och farligt som det i Syrien.

3. Barnen i Jemen svälter

Runt 1,5 miljoner barn lider av undernäring, enligt Unicef. De få sjukhusen är redan överfulla med svältande barn som svävar mellan liv och död. Den viktiga hamnen i Aden, där nödhjälp kan tas in, är blockerad av Saudikoaltionen. En hög FN-chef som besökte ett sjukhus med döende barn i oktober reagerade med bestörtning.

4. Kriget kan leda till en ny flyktingkatastrof

Tre miljoner är på flykt undan striderna inne i Jemen. Än så länge är det bara en handfull som hittat till Europa. Vägarna ut ur landet har hittills varit stängda. Men internationella flyktingsmugglare hittar ständigt nya rutter. Om kriget och svälten fortsätter kan vi få se överlastade båtar med jemeniter på Medelhavet.

5. Terrorgrupper som IS växer

Kriget skapar inte bara förödelse och kaos. Utan även god jordmån för extremister att växa. Något som terrorgrupper som IS och al-Qaida, som är fiender till Huthirebellerna, har dragit nytta av.

6. Svenska vapen används

För vapenindustrin har kriget varit jackpot. Och även Sverige säljer vapen till Saudiarabien, trots att det militära samarbetsavtalet sagts upp. Det svenska stridsledningssystemet Erieye bedöms vara viktigt i bombkriget och har enligt hjälporganisationen Diakonia sannolikt använts mot civila mål.

7. Freden är möjlig

Fredssamtalen har hittills varit ett fiasko. Men att tvinga parterna att återuppta förhandlingarna borde inte vara omöjligt. Om diplomatiska påtryckningar fungerar dåligt går det alltid att sätta stopp för strypa vapenförsäljningen.

– Jag tror att ett hot om totalt vapenembargo är det enda som skulle kunna påverka Saudiarabien, sa Belkis Wille på Human Rights Watch till Aftonbladet tidigare i år.

8. Ett magiskt sagoland hotas att ödeläggas

Visst, Jemen har aldrig varit något mainstreamresemål för svenska turister. Och att oroa sig för förstörda sagostäder samtidigt som barn svälter kan tyckas fel. Men faktum är att Unesco-skyddade platser som Sanaas sagoliknande gamla stadskärna raseras i snabb takt. På vilken grund ska Jemen kunna bygga en ny framtid om det förflutna ligger i ruiner?