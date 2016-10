Nu gör mormonerna revolution mot Trump

Källor: Utah.gov, Fivethirtyeight.com, The Salt Lake Tribune

– Jag heter Emily Ellsworth och jag är en ”nasty republican woman”.

Den 30-åriga enbarnsmamman river ner applåder när hon använder Donald Trumps skällsord mot Hillary Clinton från den tredje debatten som epitet på sig själv.

Det som pågår på scenen är nästan för märkligt för att vara sant.

Vi befinner oss på det demokratiska partiets huvudkontor i Salt Lake city i Utah, en högst 100 kvadratmeter stor lokal i en relativt anonym tegelbyggnad där flertalet företag samsas.

LÄS OCKSÅ Slaget om varje dollar – nu börjar slutspurten

Runt omkring är skyltar med Clintonkampanjens slogans uppsatta: "I'm with her", "Stronger together" och så en gammal skylt: "Obama 2012".

Utah har röstat republikanskt i presidentvalet sedan 1964.

Men nu står flera ledande republikaner och berättar att de tänker rösta på Hillary Clinton.

– Hon är den enda kvalificerade kandidaten i det här rejset, den enda med tillräcklig koncentrationsförmåga att bli vår nästa president, säger Emily Ellsworth.

Nästa person att gå upp på scenen är advokaten David Irvine, före detta ordförande för republikanska partiet i Davis county i Salt Lake city och tidigare republikansk medlem av Utahs representantshus. Han inleder nästan lite blygt:

– Det här är första gången jag är hos det demokratiska partiet här i Utah.

"Har varit republikan i hela mitt liv"

Sedan är det som om han öppnar en kran:

– Jag har varit republikan i hela mitt liv, men de senaste åtta åren har mitt parti inte tagit det politiska styret på allvar. Du måste inte vara rasist, homofob, kvinnohatare eller okunnig för att vara republikan, men om du är det så har mitt parti blivit din hemvist. Jag stödjer Hillary Clinton. Inte bara för att jag inte hade kunnat sova på nätterna om jag hade stöttat Donald Trump. Utan också för att hon är den mest seriösa kandidaten, och den bästa överbefälhavare vårt land kan få.

Gruppen kallar sig ”mormoner för Hillary”. De är en samling av både demokrater och republikaner som tagit ställning för Hillary Clinton i lokala medier och i kampanjfilmer. De är militärfruar, republikanska politiker som förre South Dakota-senatorn Larry Pressler eller ensamstående mammor som alla har den mormonska tron gemensamt. Pressler är alldeles nybliven konvertit.

På just det här mötet har de också gemensamt att alla (utom Pressler) bor i Utah, denna djupt konservativa delstat som ses som epicenter för mormoner, alltså följare av Jesu Kristi Kyrka av Sista dagars heliga. Hela 60 procent (ibland uppgår siffran till 70 procent) av delstatens befolkning beräknas vara mormoner och stadskärnan i Salt Lake city utgör deras högkvarter.

"Framtiden ser ljus ut"

Här finns mormonernas tempelbyggnad, en gigantisk konferenslokal, släktforskningscenter, bibliotek, caféer och flera andra mäktiga byggnader som tillhör rörelsen.

Donald Trump själv har inte satt sin fot i delstaten sedan kongressledamoten Jason Chaffetz, guvernören Gary Herbert och senatorn Mike Lee tog avstånd från honom efter att inspelningen med sexistiska kommentarer blev känd.

Blev han inte avskräckt av det så lär spiken i kistan ha känts av åtminstone dagen efter när lokaltidningen Deseret News, som ägs av mormonkyrkan, uppmanade honom att hoppa av presidentrejset.

Varken kyrkan eller tidningen har någonsin stöttat - eller kritiserat - en presidentkandidat tidigare.

Det är inte konstigt att Peter Corroon, ordförande för det demokratiska partiet i Utah, ler när han säger:

– Den som slår upp demokratiska partiet i Utah i en ordbok får upp ”optimist” som synonym. Framtiden ser ljus ut.

Visst har han varit demokratisk borgmästare i Salt Lake City, staden styrs fortfarande av demokraterna, men aldrig tidigare har partiet varit i närheten att vinna röster i delstatens övriga städer.

"Jag tror faktiskt att vi har en chans nu"

Förrän nu.

– Jag tror faktiskt att vi har en chans nu. Att vi får en kongressplats nationellt. Vi har definitivt chans på delstatens kongress och senat. Trump representerar inte Utahs värderingar, vi är en familjedelstat, han har visat mycket lite stöd för familjevärderingar.

Men Trump har också fått utmaning från annat håll.

Namnet Evan McMullin är inte särskilt välkänt utanför delstaten, men två veckor före valet börjar hör jag det nämnas av allt fler.

Den väl ansedda mätsajten Fivethirtyeight.com ägnade nyligen ett helt avsnitt åt att förklara varför man sent i valrejset tar med honom i sina beräkningar.

Anledningen är Utah.

Delstatssonen och förre CIA-medarbetaren McMullin har här fått enormt stöd sedan han lanserade sin kampanj, sent i augusti, med devisen "det är aldrig för sent att göra det rätta".

LÄS OCKSÅ Sex, politik & korvstånd

– Republikanerna här letar efter ett alternativ, och då passar McMullin in, resonerar Peter Corroon.

Flera nyfikna besökare åker till hans kampanjmöte på biblioteket i norra Davis county den onsdagskväll då även jag kör dit.

Många av dem önskar svar på frågor som alltid varit viktiga för traditionella republikaner. Frågor som under detta valår inte gått att få något tydligt svar på från Donald Trump.

McMullin framstår som en relativt "vanlig" republikan i sina sakfrågor, och hans två kampanjmedarbetare som är på plats fungerar som hans megafoner: Han är för frihandel, mot abort, han vill tillsätta konservativa domare i högsta domstolen, men vill inte riva upp beslutet om att tillåta gayäktenskap i alla delstater. Han är kritisk till Trumps invandringspolitik och har lång erfarenhet inom säkerhetspolitik från tiden inom CIA.

Trent Tholén som ska rösta på Evan McMullin. Foto: Nivette Dawod

Trent Tholén, som tillbringade två år i Sverige under sitt obligatoriska missionärsbesök som mormon, kommer fram och hälsar på bruten svenska. Han har mer eller mindre bestämt sig för McMullin efter mötet, berättar han för mig.

– Jag är så missnöjd med de två presidentkandidaterna, jag ville hitta en kandidat som representerade mina värderingar. Jag har läst på om libertarianen Gary Johnson också, men var inte så imponerad av hans värderingar. McMullin skulle åtminstone inte vara en total katastrof, men jag tror tyvärr inte han har någon jättestor chans utanför Utah.

LÄS OCKSÅ Oro för våld om Trump förlorar

McMullins namn är möjligt att skriva in på presidentposten i endast 11 av USA:s 50 delstater, och det skulle mer eller mindre behövas ett mirakel för att han skulle kunna väljas till president, men Trent Tholén hoppas att McMullin åtminstone kan bli en framtida republikansk presidentkandidat.

Kanske får han rätt.

I skrivande stund knappar McMullin in på Trump i Utah-mätningar sammanställda av Fivethirtyeight.com, och även i lokala mätningar, även om det fortfarande är Donald Trump som leder.

"Det är dags för republikaner att komma hem"

Som ett sista desperat försök skickade Trump i veckan sin konservative kristne vicepresidentkandidat Mike Pence till Utah. Pence, som kallar sig kristen före det att han kallar sig republikan, lovade att en Trumpregering skulle stifta samma lag som bara finns i Utah, om att den som gör abort efter 20:e veckan måste få antibiotika för att förhindra att fostret lider, och att Trump som president bara kommer att nominera konservativa abortmotståndare till domarposter i högsta domstolen.

Med sig hade han Idahopolitikern Raúl Labrador, som uppmanade väljarna att se längre bort än på Trumps senaste skandaler.

Pence kritiserade Evan McMullin och sa att en röst på den självständige kandidaten var en indirekt röst på Clinton.

Han uppmanade folk att ta med vänner till vallokalerna och rösta på Trump:

– Det är dags för republikaner att komma hem. Kom hem och rösta på team Trump-Pence, sa han, enligt The Salt Lake Tribune.