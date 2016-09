Så här laddar du ner och använder tidningsappen

> Ladda ner appen för Iphone här> Ladda ner appen för Android här

Start

När appen startas visas förstasidan av dagens Aftonbladet först, sedan äldre tidningar bakåt i datumordning. För fingret i sidled över tidningssidorna för att bläddra mellan olika utgivningsdagar. Tryck en gång på den tidning du vill läsa, så öppnas den.



Hämtade

Här hittar du alla tidningar som laddats ner till din Ipad. Du kan radera tidningar för att frigöra minne. Vill du läsa en tidning – tryck, så öppnas den.



Aftonbladet.se

Här kommer du till nyhetsflödet på Aftonbladet.se – utan att behöva lämna tidningsappen.



Arkiv

Här kan du via datumsök läsa tidigare utgåvor av Aftonbladet. Välj dag i rullmenyn.



Köp & Logga in

Här loggar du in om du redan är Plus-kund hos Aftonbladet, eller om du vill köpa en prenumeration eller ett lösnummer av Aftonbladet.



Så här bläddrar du i tidningen



Tidningsvy

Här ser du hela sidan. Du kan zooma in och du kan bläddra mellan tidningssidorna. När du trycker på skärmen framträder knappen "Läs artikeln", som tar dig vidare till läsläge. Högst upp hittar du navigeringsmeny med bland annat sökfunktion.



Sidor

Knappen "Sidor" tar dig till en vy som visar hela tidningen, där finns också snabbknappar till Sportbladet och Nöjesbladet på fredagar.



Läsläge

I stående läge ser du bara artikeln. I liggande läge visas också en lista över alla artiklar i tidningen. Du kan gå mellan artiklar genom att svepa fingret över skärmen.

Funktioner



Klar

Trycker du på Klar-knappen kommer du tillbaka till där du var senast.



Sidor

Trycker du på Sidor-knappen får du en överblick över tidningen. Du ser alla sidor som miniatyrer.



Sök

Genom att aktivera "Sök" kan du fritextsöka i tidningen och snabbt hitta den artikel du letar efter.



aA

Trycker du på "aA" blir texten större, trycker du igen går den tillbaka till normalgraden.



Kamera

Det här läget visar bilderna som hör till artikeln. Svep med fingret mellan bilderna.



Vanliga frågor



Sparas tidningarna när jag köpt dem?

Ja. Blir minnet fullt tömmer tidningskiosken enligt principen äldst slängs först. Du kan också tömma själv genom att gå till "Hämtade" och där markera "Ändra" för att radera sparade tidningar. Antingen väljer du att "Ta bort alla tidningar", eller så markerar du den specifika tidning du vill radera.



Om köpet av prenumerationen inte går igenom, vad gör jag då?

Om du får meddelande att köpet misslyckats, vänta en stund och gör om. Om problemet är kvar, kontakta vår kundtjänst på support.aftonbladet.se



Hur avslutar jag en prenumeration?

Köprelationen har du med Apple. Därför gäller Apples regler för prenumeration. Du avslutar prenumerationen genom att gå in i Inställningar/Appstore och där logga in på ditt Apple-ID (tryck på Visa Apple-ID och skriv in i ditt lösenord). Under "Prenumeration" kan du hantera prenumerationen. Som medlem i Plus har du fri tillgång till tidningen.



Kan jag läsa tidningen utomlands?

Ja, om du har tillgång till en wifi-uppkoppling. Att ladda ner via mobilnätet utomlands kan bli väldigt dyrt.



Hur funkar Tidningskiosken/Newsstand?

Tidningen du köpt eller din prenumeration laddas automatiskt ner i Tidningskiosken/Newsstand, som du hittar på din hemskärm.

Kontakta oss



Kundtjänst och support

Du hittar frågor och svar på: support.aftonbladet.se

Telefon: 08-56 25 29 80(öppet vardagar 9-10)



Synpunkter och önskemål

E-post: ipadred@aftonbladet.se