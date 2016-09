Uppdaterade villkor för Aftonbladet Plus gällande ångerrätt

Den tidigare formuleringen:

5. ÅNGERRÄTT

Du har rätt att frånträda avtalet som avser prenumerationen av Aftonbladet Plus inom 14 dagar från den dag du fått bekräftelsen. Om du börjat använda Aftonbladet Plus (loggat in i Aftonbladet Plus) redan under ångerfristen har du ingen ångerrätt. Vill du använda din ångerrätt är det bara att skicka ett mejl till adressen sist i villkoren. Din avgift kommer att betalas tillbaka av Aftonbladet inom 30 dagar från det datum då vi fick ditt brev.

Ändras till:

5. ÅNGERRÄTT

Du har rätt att frånträda avtalet som avser prenumerationen av Aftonbladet Plus inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks, dvs. den dag då du fick bekräftelsen. Om du börjat använda Aftonbladet Plus (loggat in i Aftonbladet Plus) redan under ångerfristen har du ingen ångerrätt. Vill du använda din ångerrätt är det bara att skicka ett mejl till adressen sist i villkoren, ett standardformulär för att utöva din ångerrätt finns även på Konsumentverkets hemsida. Din avgift kommer att betalas tillbaka av Aftonbladet inom 14 dagar från det datum då vi mottog din uppsägning.

De fullständiga villkoren för Aftonbladet Plus kan du läsa här.