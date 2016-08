Skaffa 2för1-biljetter till Tre Kronor

Du som Pluskund får köpa 2för1-biljetter till Tre Kronors samtliga matcher under säsongen 2015/2016. Vi har 50 biljetter till varje match – så först till kvarn gäller!

Surfar du i mobilen? Klicka här

Är du redan Pluskund? Logga in här



Vi erbjuder alla Plus-kunder att köpa 2för1-biljetter till samtliga av Tre Kronors kommande matcher under 2016. Och kom ihåg – först till kvarn gäller! Du får all information du behöver i ditt välkomstmejl från Plus samt Sportbladets nyhetsbrev.

Sverige - Schweiz 7 april 2016 kl. 19 Ljungby SLUTSÅLD

Sverige - Schweiz 8 april 2016 kl. 19 Ängelholm

Sverige - Ryssland 21 april 2016 kl. 19 Södertälje

Sverige - Ryssland 23 april 2016 kl. 17 Västerås