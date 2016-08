Gå 2för1 på damlandslagets hemmamatcher

Så här skaffar du Plus och får tillgång till 2för1-biljetter:

Kommande matcher:



EM-kval:

Sverige – Slovakien

Gamla Ullevi

15 september 2016 (avsparkstid ej fastställd)

Träningslandskamper:

Sverige-Japan

Guldfågeln Arena 21 juli 2016 (avsparkstid ej fastställd)