Europeiska storstäder – hit reser vi i Kristi Himmelfärdshelgen

London, Amsterdam och Paris är våra favoritmål i Kristi Himmelfärdshelgen. Foto: THINKSTOCK

Nästa vecka är det Kristi Himmelfärdshelg.

Långledigt som bäddar för en weekendresa.

Och den segdragna våren innebär att trycket på resor nästa helg är stort.

Men vi åker nästan uteslutande till europeiska storstäder.

Sugen på en utlandsutflykt i Kristi Himmelfärdshelgen? Helgen ligger i år vid en tid på året då vi börjar är sugna på sol och värmande strålar. Men nu brinner det i knutarna om du vill få tag på en resa. Flertalet av charterresorna är bokade under helgen då också Mors dag infaller. Utbudet är klent – om du inte väljer att planera resan reguljärt.

Intresse för Lissabon

– Det är stort tryck på resor under Kristi Himmelfärdshelgen, tack vare det ostadiga vädret under våren. Allra flest reser till London, men tvåan Amsterdam knappar in och är nästan om tack vare en ökning av bokningarna på 49 procent, konstaterar Karin Starkman Ahlstedt PR- och kommunikationsansvarig Ticket Privatresor

De städer - förutom Amsterdam - dit bokningarna ökar mest är Paris och Lissabon. Den verkliga raketen är Lissabon som ökat med 57 procent jämfört med i fjol. den har avancerat från plats 17 till plats 9 på topplistan.

Mors dag

– Vill man inte åka nu direkt kan det ju vara en idé att köpa ett presentkort till mor så hon kan hon åka senare och få mer för pengarna, föreslår Lina Eklund på Resia.

FAKTA Hit reser svenskarna på Kristi Himmelfärdshelgen 1. London (1) 2. Amsterdam (2) 3. Paris (3) 4. Prag (4) 5. Berlin (6) 6. Barcelona (5) 7. Rom (8) 8. Mallorca (7) 9. Lissabon (ny) 10. Nice (ny) Källa: Ticket, resor över Kristi Himmelfärdshelgen, bokat t o m 17 maj Läs mer

FAKTA Sista minuten – weekendhelg Från Stockholm: 23 maj: Reykjavik, 3 dagar, Resia, 5 056 kr. 24 maj: Berlin, 3 dagar, Resia, 3 930 kr. 25 maj: Dubrovnik, 4 dagar, Air Tours, 7 449 kr. 25 maj: Berlin, 4 dagar, Air Tours, 2 999 kr (endast flyg). 26 maj: Rom, 3 dagar, resa, 4 127 kr. Från Göteborg: 23 maj: Krakow, 3 dagar, Resia, 3 960 kr. 24 maj: Berlin, 3 dagar, Resia, 4 027 kr. 25 maj: Tallinn, 3 dagar, Air Tours, 4 173 kr. 25 maj: München, 4 dagar, Air Tours, 6 445 kr. Från Köpenhamn: 25 maj: Playa del Ingles, 5 dagar, Air Tours, 4 646 kr. Fotnot: Förslag på weekendresor hos Ticket respektive Resia, eftermiddag 19 maj. OBS: Priserna förändras över tid. Läs mer

