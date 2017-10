Brittiskt bolag ställer in flyg – efter licenshaveri

Det brittiska bolaget Monarch ställer in alla sina planerade flyg från Storbritannien med omedelbar verkan, skriver The Guardian .

110 000 resenärer är strandade och kommer nu att transporteras hem i den största insatsen i landets historia under fredstid.

– Detta är ett aldrig tidigare skådat svar på en aldrig tidigare skådad situation, säger transportminister Chris Grayling till Sky News.