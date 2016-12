Se unika hotellet – hänger i en skreva

PLUS

PLUS

Det är arkitekten Andrii Rozhko som är hjärnan bakom den hisnande idéen. Hotel in Alps, som projektet hotellet kallas, är ännu bara i utvecklingsstadiet men har redan blivit en snackis världen över. Inspirationen har hämtats från alpernas topografi – och det märks inte minst på resultatet. Hotellet är inbyggt in en bergsklippa och bjuder på spektakulär design.

– Det vore fantastiskt att använda bergets form för ett arkitektprojekt. Jag har använt mig av enkla väggar och en fasad som har samma form som berget, uppdelat med trianglar i olika höjder, säger Rozhko enligt Daily Mail.

Trots att hotellet planeras ligga mitt i ingenstans kommer det inte sakna moderniteter. I byggnaden kommer det att finnas flera våningar som du tar dig mellan via en toppmodern hiss. Besökarna kan bara ta sig dit i elegant stil, via helikopter. Därför har Rozhko också planerat in en helikopterplatta högst upp på byggnaden.

Flera barer på hög höjd

Hotel in Alps är inte den enda platsen som planeras för personer som inte har någon höjdrädsla just nu. Tidigare i år visade arkitektfirman Tall Architects The Copper Canyon Cocktail – en bar som hänger rätt ut från en klippa flera hundra meter upp i luften.

Projekten lär dock få svårt att konkurrera med At.mosphere – åtminstone när det kommer till höjd. Restaurangen, som finns i världens högsta byggnad Burj Khalifa i Dubai, ligger 442 meter ovanför marken.