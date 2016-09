Varnings-sms ingen metod för polisen

Polis. En varning via mass-sms som gick ut till de boende i New York i samband med jakten på den misstänkte bombmannen var en ny strategi från polisen.

I Sverige finns inte den möjligheten.

Informationen nådde miljontals New York- och New Jersey-bor där 28-åringen, misstänkt för helgens bombdåd, beskrevs som farlig och troligen beväpnad. Myndigheterna ska därefter ha tagit emot mängder med tips innan mannen till slut lyckades gripas i en stad tre mil utanför New York, efter tips från allmänheten.

Sättet att via sms gå ut med både namn och bild för att hitta misstänkta brottslingar beskrivs som en ny strategi även för New York-polisen.