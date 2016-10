Råttor och katter värsta utrotarna

Vetenskap. Förvildade råttor, katter, hundar och grisar är det största hotet mot den biologiska mångfalden på jorden.

De har utplånat fler arter på jorden än alla andra destruktiva krafter tillsammans, inklusive mänsklig jakt, skogsskövling och klimatförändringar.

Det framgår av en studie som publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Forskarna, som har letts av den australiske biologen Tim Doherty, har granskat alla arter av däggdjur, fåglar och reptiler som har utrotats de senaste 500 åren, det vill säga sedan år 1500.

De konstaterar att en mycket stor andel av dessa var arter med begränsad förekomst inom ett enda område, oftast en ö.

De hårdast drabbade är öarna i Västindien och Stilla havet, samt Madagaskar och Australien.