Facebookvänner viktigare än du tror?

Forskning. Får du många vänförfrågningar på Facebook? Då kan du se det som en form av livförsäkring, enligt en studie från University of California i San Diego, som publiceras i Proceedings of the National Academy of Science.

Forskarna jämförde 12 miljoner Facebook-användare i Kalifornien, födda mellan 1945 och 1989, med delstatens befolkningsstatistik. De upptäckte att människor som fick, och accepterade, många vänförfrågningar på Facebook löpte 34 procent mindre risk att dö under de kommande två åren, jämfört med de personer som fick minst antal vänförfrågningar.

– I decennier har vi vetat att sociala nätverk har en koppling till ökad livslängd. Men vi visste inte att det också sträckte sig till relationer på nätet, säger William Hobbs, en av författarna till studien, till Washington Post.

Däremot fanns det inget samband när det gällde användare som skickade många vänförfrågningar.

TT