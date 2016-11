Mobilsurfandet ökar kraftigt

IT. Svenskarna surfar allt mer på sina mobiler. I genomsnitt använder vi fyra gigabyte data per månad, visar en ny rapport från Post- och telestyrelsen (PTS). Sammanlagt fördes 295 000 terabyte data över svenska mobilnät under första halvåret 2016, vilket är en ökning med 31 procent jämfört med samma period förra året.

Och ökningen gäller främst mobiltelefoner. För första gången står mobiltelefoner för en större del av den totala datatrafiken än mobilt bredband via till exempel routrar eller donglar. Andelen 4G-abonnemang ökar och utgör nu två tredjedelar av den totala mobiltrafiken. Samtidigt minskar antalet fasta telefonabonnemang och ip-telefonin har börjat plana ut.

TT