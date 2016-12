Pokémon Go och Brexit toppar sökningar

IT. Pokémon Go är årets mest trendande sökord på Google i Sverige.

Google Sveriges mätning visar att det ställts fler sökfrågor via mobiltelefoner än via datorer och surfplattor.

Hur laddar man ner Pokémon Go? var den dominerande hur-frågan i år. Många undrar också hur lång simmaren Sarah Sjöström är.

– Vi vill verkligen fånga det som intresserat svenska folket, vad man varit intresserad av, säger Magnus Friberg, produktspecialist Google Sverige, på en pressträff.

Politiska vad-frågor

De tre mest ställda vad-frågorna på Google Sverige var av mer politisk karaktär:

Vad är Brexit? Vad står Donald Trump för? Vad är hållbar utveckling?

Och bland personer så lyfte sökningar kopplade till presidentvalet i USA. Donald Trump, Hillary Clinton och Melania Trump var de tre som ökade mest jämfört med året före.

En annan trend är att frågeställningarna blivit mer specifika.

– "Hur många deciliter är 280 gram pasta?" är en sådan fråga. Man står där i köket och vill ha svar, säger Magnus Friberg.

Vegomat populärt

En annan förändring från tidigare är att vegetarisk mat tagit över sökningarna.

– Det är ett trendbrott. Tidigare hade vi mycket kött i topp, som pulled pork och kalvbräss. Nu är det vegetariskt som dominerar, säger Magnus Friberg.

Google noterar även att det under året ställts fler sökfrågor via mobiltelefoner än via datorer och surfplattor.

Inom sport söktes det mest på fotbolls-EM, OS 2016 och den norska skidåkaren Therese Johaug.

Svenska Oscarsvinnaren Alicia Vikander var den mest sökta filmskådespelaren i år. I övrigt toppade "Deadpool", "Suicide Squad" och "The Revenant" filmsökningarna.

FAKTA Sökningar som börjar med "vad" 1. Vad är Brexit? 2. Vad står Donald Trump för? 3. Vad är hållbar utveckling? 4. Vad betyder ordet demokrati? 5. Vad är en hybridbil? 6. Vad är erosion? 7. Vad är det som går upp när den går ner? 8. Vad är inflation? 9. Vad är periodiska systemet? 10. Vad är liberalism? Källa: Google Läs mer

TT