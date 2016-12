Duvbajs - oväntad hälsofara på bygge

Hälsa. Stora mängder duvbajs vållar oväntade hälsorisker för byggnadsarbetare i Växjö.

Förutom asbest och kvartsdamm måste de skydda sig mot fågelspillningen som kan ge salmonella, papegojsjuka och andra infektionssjukdomar, skriver Byggnadsarbetaren.

– När vi sågade upp taket såg vi att duvor kommit in på grund av att takluckor varit öppna. På vissa ställen har isoleringen varit täckt med ett tio centimeter tjockt lager av spillning, berättar Mats Henningsson, skyddsombud på NCC till tidningen.

Enligt Anticimex är duvorna som råttor med vingar eftersom de äter av matrester. Bajset innehåller svampar och bakterier som är farliga för människor. Att andas in damm som är förorenat av spillningen eller få in det i kroppens slemhinnor via ögonen, munnen eller näsan kan orsaka allvarliga sjukdomar.

– Papegojsjukan kan vara dödlig. Det har förekommit flera fall där personer dött av det, säger Björn Lindbergh, specialtekniker från Anticimex till Byggnadsarbetaren.

TT