Julstormen Urd har nått orkanstyrka

Väder. Julstormen Urd slår till mot västra och södra Sverige. SMHI har utökat sin varning medan elbolagen har höjt beredskapen.

Öresundsbron har stängts av för trafik. Orkanstyrka har uppmätts i vindbyarna.

På måndagskvällen började Urd märkas rejält på de svenska mätstationerna. Vid Väderöarna har det uppmätts orkanstyrka i vindbyarna med 33,8 meter per sekund. Gränsen för orkan går vid 32,7.

Strax efter tio stängdes Öresundsbron av för trafik i båda riktningar. Då hade byar på 33 meter per sekund uppmätts på bropelarna.

Vid halv elva började stormen mätas även längre in i landet.

– Nu kommer den att tillta markant över Skåne. Man kan räkna med byar på 24-25 meter i sekunden, säger Johan Lundgren, jourhavande meteorolog på SMHI.

Stormen kommer att avta först vid fem, sex tiden på morgonen, och det kommer att fortsätta vara blåsig under förmiddagen.

Strömlösa hushåll

Tidigare under dagen drog Urd in över Norge. Tusentals hushåll är utan ström och på två ställen har orkanstyrka uppmätts, rapporterar NTB.

Även i Danmark har orkanstyrka uppmätts i byarna, enligt Ritzau.

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för stormbyarna över Bohuslän, Halland, Skåne och delar av Kronobergs län. Även i resten av Götaland väntas kraftiga vindar, men här har SMHI nöjt sig med en klass 1-varning.

I Jämtlands- och Dalafjällen blir det också blåsigt, uppemot 22 meter per sekund plus snö. Under natten och på tisdagsmorgonen, medan det börjat mojna av i söder, väntas hårda nordvästliga vindar även över södra Norrland.

SMHI har också utfärdat en klass 2-varning för att vattenståndet i Öresund kan stiga med 120 till 150 centimeter över medelvattenstånd.

Svämmade över

Redan vid lunchtid kändes vindarna över Västsverige med nedblåsta träd och högt vattenstånd på sina håll. Vid Tysklandsterminalen i Göteborg svämmade hela kajen och parkeringen över. På Viktor Rydbergsgatan blåste en byggställning ner.

Västtrafik har ställt in Vargöfärjor och några busslinjer på grund av vädret. Under eftermiddagen ersätts en rad tågavgångar mellan Göteborg och Uddevalla/Strömstad respektive Lidköping/Mariestad samt på sträckan Varberg-Borås med buss eller taxi.

– Om man absolut måste ut och åka bil så bör man välja större vägar med skilda körfält. De brukar klara sig bättre än de mindre vägarna där det är större risk att det faller ner ett träd som begränsar framkomligheten, säger Agneta Eklund vid Trafikverkets presstjänst.

Under kvällen stängdes Älvsborgsbron för trafik. Trafikverket meddelar också att fler vägbroar kan komma att stängas beroende på vädersituationen.

Uddevallabron är öppen, men hastigheten har reducerats.

På grund av de kraftiga vindarna begränsas även hastigheten på Öresundsbron. Högsta hastigheten är 50 kilometer i timmen. Vindkänsliga fordon rekommenderas att inte köra över bron.

Gå inte ut

Länsstyrelsen i Halland manar allmänheten att undvika att gå ut under kvällen och se till att lösa föremål inte kan blåsa iväg eller skadas.

Elbolagen är också på tårna.

– Vi har höjt beredskapen ytterligare och har framför allt personal som står redo att under pågående storm kunna koppla om ström, även när det är osäkert att ge sig ut i fält, säger Eons presschef Sirpa Franzén till TT.

Trafikverket har beslutat att stänga tågtrafiken på ett antal linjer i kväll, i förebyggande syfte.

Ge stöd

I Halland står försvaret redo med terrängbilar om hemsjukvården skulle behöva hjälp.

– Har vi möjlighet och det faller inom gällande regelverk kommer vi ge så mycket stöd vi kan, säger Jesper Tengroth, Försvarsmaktens pressekreterare, till GT.

Fartygstrafiken påverkas också av stormen, bland annat låter Stena Line flera färjor stå. Det gäller exempelvis sträckorna Trelleborg-Rostock respektive Sassnitz samt Karlskrona-Gdynia.

De kraftiga vindarna påverkar inte flygtrafiken, enligt Swedavia.

Namnet Urd kommer från nordisk mytologi, där hon är det förflutnas gudinna som spinner livstrådar för alla levande varelser.

FAKTA Vädervarningar SMHI har tre nivåer på sina vädervarningar: Klass 1 - Besvärligt väder Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner. Klass 2 - Mycket besvärligt väder Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Klass 3 - Extremt väder Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Läs mer

TT