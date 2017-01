SMHI varnar för fortsatt kraftigt snöfall

Väder. Starka vindar, höga vattennivåer, kraftigt snöfall och ishalka orsakar olyckor på vägar och ute till havs.

Det har också kommit rapporter om rekordhöga vågor på Östersjön, och SMHI varnar för att busvädret fortsätter längs Norrlandskusten ända fram till kvällen.

SMHI har utfärdat en klass två-varning för Norrlandskusten, från Sundsvall och norrut upp till Piteå. Och dessutom för Norra Kvarken och Bottenviken. För övriga Östersjön gäller klass ett-varning.

Rekordvåg

Uppgifter förekommer om en rekordvåg på uppemot 15 meter på Östersjön under natten. Värdet kommer från automatavläsning på en boj.

– Det är rådata från finska Meteorologiska Institutet som ännu inte är bekräftade, säger Jörgen Öberg, vakthavande oceanograf vid SMHI.

Skulle värdet senare bekräftas vid kontroll kan det vara den högsta våg som uppmätts i Östersjön.

De kraftiga vindarna har skapat incidenter. Tallinks fartyg Romantika på väg från Stockholm till Riga fick problem när blåsten slet loss en radarantenn som krossade fönster så vatten läckte in.

"Händelsen är under kontroll, det finns ingen fara för varken passagerare eller fartygets säkerhet", skriver Tallink i ett pressmeddelande.

Omfattande snöområde

– Det är ett omfattande snöområde som nu täcker hela Norrland. De största snömängderna väntas i kustlandskapen, säger jourhavande meteorolog Lisa Frost vid SMHI.

– Under dagen kan det komma upp till 20 centimeter nysnö, utöver det som fallit under natten, varnar hon.

Över Norra Kvarken är det kulingvindar som trycker på. Det leder till höga vågor och höga vattenstånd med risk för översvämningar. Det handlar om upp till 120 centimeter högre vattenstånd än normalt.

Stora trafikproblem

Vädret har orsakat stora trafikproblem. På E4 mellan Luleå och Piteå har en plogbil under morgonen fått problem med påkörningar och köer som följd. Under perioder var vägen avstängd. Utanför Örnsköldsvik har två lastbilar kolliderat. Och många dikeskörningar och halkolyckor rapporteras. Flera tåg till och från Umeå har ställs in. Och flyg ner mot Stockholm har varit försenade.

Men också längre söderut skapar vädret problem men blixthalka och avåkningar. Trafikverket varnar för halka bland annat i Småland och Skaraborg. Efter Smålandskusten och i Blekinge rapporteras fler halkolyckor. Bland annat har två bussar och två personbilar kolliderat i centrala Kalmar.

TT