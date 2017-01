Höjd mjölkersättning flödar ner i gamla hål

Lantbruk. Höjda mjölkpriser fyller hål som skapades redan för åtta år sedan.

För mjölkbönderna Carina och Alvar Sonesson kan omställningen till ekologisk produktion ha varit avgörande för att överleva.

– Det har nog varit vår räddning, säger Carina Sonesson.

Den obarmhärtiga januarivinden har ett kraftigt tag om Gunnaröds gård i skånska Stockamöllan. Inne i boningshuset tar Carina och Alvar Sonesson emot. Nedanför en slänt ståtar gårdens kostallar med runt 130 mjölkkor.

– Vi är den nionde generationen som driver gården här, säger Alvar Sonesson.

"Varit total katastrof"

Tanken på att vara den sista generationen har slagit dem. Låga mjölkpriser under en längre tid har gjort att de funderat över om det är värt att fortsätta som mjölkbönder.

– Det har varit total katastrof. När alla utgifter är i stort sett konstanta och intäkterna sjunker... Ja, antingen får du lägga av eller bita i det sura äpplet och försöka överleva, säger han.

Många mjölkbönder i Sverige har tvingats lägga stövlarna på hyllan. De senaste fem åren har närmare 1 500 mjölkgårdar lagts ner - i november 2016 uppgick antalet aktiva mjölkföretag till 3 857. 2011 var siffran 5 341.

– Nu har även det totala antalet mjölkkor i landet minskat, säger Lennart Holmström, marknadsanalytiker på LRF Mjölk.

– Det stora antalet nedlagda mjölkgårdar på senare år beror på en strukturomvandling, men tittar vi bakåt i tiden har det vägts upp av att andra gårdar har vuxit och blivit större med fler kor, fortsätter han.

"Hål att fylla"

Tiderna har varit tuffa under en längre tid, menar Carina Sonesson.

– Runt 2009 började priserna stiga och mjölkpriserna sjunka. Sedan har det gått lite upp och ner, men många har hål att fylla ända sedan dess, säger hon.

För paret Sonesson kan beslutet att göra gården ekologisk 2010 ha varit helt avgörande.

– Krav-ersättningen för mjölken har varit bra ett tag och jag tror att de ekologiska gårdarna har haft det lite mindre tufft. Våra bokslut har blivit bättre än innan, men att sitta periodvis och inte veta vilka räkningar vi kan betala... Det tar på mitt psyke, säger Carina Sonesson.

– Nu har vi många ben att stå på och det är väl räddningen. Nu säljer vi kött och det har gått bra de senaste två åren när köttpriserna har gått upp, säger Alvar Sonesson.

Stabil nivå krävs

Efter en ovanligt lång tid av låga mjölkpriser - i somras fick bönderna drygt 2,40 kronor per kilo mjölk - vände det i höstas. I december i fjol fick mjölkbönderna 3,11 kronor per kilo för konventionellt producerad mjölk - 50 öre mer än i september samma år. För ekologisk mjölk var uppgången 43 ören (från 3,98 till 4,41 kronor per kilo).

– Uppgången verkar hålla i sig. Vår bedömning är att under åtminstone det första halvåret 2017 ser det ut som att de positiva signalerna kommer att fortsätta, säger Lennart Holmström.

Ska det ske några investeringar i närtid på Gunnaröds gård krävs det en stabil prisnivå under en längre period, men eftersom mjölkpriserna styrs av tillgång och efterfrågan på den globala marknaden är det svårt att sia om framtiden.

– Ska du investera hjälper det inte att du har bra priser i några månader, säger Alvar Sonesson.

FAKTA Färre mjölkgårdar Antal mjölkföretag i Sverige över tid: 2011: 5 341. 2012: 5 055. 2013: 4 741. 2014: 4 484. 2015: 4 239. 2016: 3 857 (november). För åren 2011-2015 visar siffrorna det genomsnittliga antalet mjölkföretag i Sverige under det aktuella året. För 2016 är det antalet aktiva mjölkföretag under november månad. Källa: LRF Mjölk. Läs mer

TT