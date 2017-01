Knivmord saknar koppling till Malmös mordvåg

Brott. Ännu har ingen gripits för knivmordet på Kristianstadsgatan i Malmö i natt. Enligt polisen saknas koppling till andra mord och skjutningar som inträffat i staden på kort tid.

Polisen larmades om att en man i 45-årsåldern knivhuggits till döds i centrala Malmö strax efter klockan 03. Brottet har troligen skett på en innergård under natten. I dag har polisen knackat dörr i området för att få in vittnesuppgifter om det som inträffat, men ännu har ingen gripits. De fem personer som tidigare hämtades in till förhör efter mordet har släppts.

– De släpptes, och det finns inga misstankar mot dem, säger polisens presstalesperson Fredrik Bratt till TT.

I fjol inträffade elva mord i Malmö och i hittills i år har flera mord och skjutningar inträffat. Den 3 januari sköts en 22-årig man ihjäl i stadsdelen Fosie, och en dryg vecka senare mördades en 16-årig ostraffad pojke ihjäl vid en busshållplats vid Rosengård. Samtidigt har flera personer med känd kriminell bakgrund utsatts för skottlossningar de senaste månaderna.

Den man som dödades i natt är känd av polisen sedan tidigare - men enligt Fredrik Bratt ser polisen ingen koppling mellan knivmordet och de andra mord och gängskjutningar som drabbat staden på senare tid.

– Det är inte samma kategori, det är en annan grupp av personer, säger Fredrik Bratt.

I fredags skrev Malmös polismästare Stefan Sintéus i Sydsvenskan att Malmöpolisen nu utreder elva mord och ett åttiotal mordförsök. Siffran har ökat sedan dess, men Fredrik Bratt intygar att Malmöpolisen har resurser att i ett åtminstone initialt skede klara av ytterligare mord.

– Ja, vi har beredskapen på grova brott inne.

TT