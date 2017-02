Blixthalka ställer in busstrafik

Trafik. Blixthalka i stora delar av Västra Götaland har orsakat flera trafikolyckor under morgonen. Både Trafikverket och SMHI varnar för att regn som faller på kalla vägbanor kan ge plötslig ishalka.

På riksväg 40 i närheten av Borås inträffade tre olyckor under kort tid. Det orsakade långa köer. Enligt rapporter till polisen är vägarna mycket hala i området.

Från flera andra ställen rapporteras avåkningar, men enligt polisen finns ännu inga rapporter om allvarligare personskador.

– Det är väl inget katastrofläge ännu men vi uppmanar bilister att anpassa körsätt och hastighet efter det rådande väglaget, säger Stefan Gustafsson, informatör vid polisen i region Väst.

I Uddevalla och värmländska Säffle ställdes samtliga skolbussar in under morgonen. Flera andra busslinjer i Västsverige och Värmland har ställts in med hänvisning till svårt väglag. Också delar av Norrland har drabbats av ishalkan. I Östersund ställdes samtliga stadsbussar in under morgonen.

– Det är problem med både inställda och försenade bussar och det ser väldigt olika ut på olika håll, säger Danny Algotsson tillförordnad trafikchef på Länstrafiken, till P4 Jämtland.

Regnet väntas dra vidare upp över Värmland under förmiddagen och SMHI har utfärdat en klass 1-varning för underkylt regn på kalla vägytor för delar av nordvästra Götaland, Värmland, Örebro, Västmanland, Jämtland, Dalarna och Västernorrland.

TT