Trött tonåring blir oftare brottsling

Vetenskap. Tonåringar som känner sig trötta löper högre risk att begå brott som vuxna, enligt ny forskning.

Forskarna betonar samtidigt att trötthet i sig inte gör en tonårspojke mer benägen att bli lagbrytare.

Ny forskning visar att 15-åringar som själva anser sig vara trötta mitt på dagen i högre utsträckning begår brott som vuxna. Risken är så mycket som 4,5 gånger större när de är 29 år gamla.

Studien bygger på intervjuer med 101 15-åriga pojkar i norra England. Professor Adrian Raine, en av forskarna bakom studien, lät dem gradera sin trötthet på en sjugradig skala. Även deras hjärnaktivitet mättes.

Uppgifterna jämfördes senare med brittisk kriminalstatistik, där det visade sig att 17 procent av ungdomarna vid 29 års ålder dömts för vålds- och egendomsbrott. Raine tillägger att det finns en koppling till socioekonomiska faktorer.

– Finns det ett samband mellan klasstillhörighet, sociala motgångar och trötthet mitt på dagen, vilket resulterar i koncentrationssvårigheter - vilket i sin tur resulterar i brott 14 år senare? Svaret är ja, säger han till Daily Mail.

De flesta barn med sömnproblem blir förstås inte brottslingar. Vad undersökningen visar är att risken att bli lagbrytare ökar, om man som tonåring ofta är trött och sömning.

Bakom studien, som publicerats i Journal of Child Psychology and Psychiatry, står forskare vid University of York i Storbritannien och University of Pennsylvania i USA.

TT