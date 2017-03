Rammade pizzeria med stulen lastbil

Brott. En pizzeria i Knivsta, söder om Uppsala, utsattes i natt för ett smash-and-grab-försök, skriver Aftonbladet. Polisen larmades till platsen klockan kvart i ett under natten till söndag, efter att en stulen lastbil körts rakt in i pizzerians entré. Gärningsmännen misslyckades dock med att ta sig in.

Polisen sökte med flera patruller och hundar kring platsen på jakt efter ett antal misstänkta gärningsmän. Ägaren uppger för tidningen att pizzerian utsatts för ett antal rån och rånförsök på kort tid.

– Man undrar varför. Det är tråkigt när det händer i ett så här fint område, säger han.

TT