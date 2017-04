Bio och teater ställer in

Inrikes. Alla SF bios biografer i Stockholmsområdet stängs ikväll, uppger informationschefen Thomas Runfors för TT.

– Det gäller även Mall of Scandinavia i Solna, Heron City och i Sickla, av säkerhetsskäl. Vi räknar med att öppna i morgon igen om inget annat händer, säger han.

Detsamma gäller för flera teatrar. Dramaten stryker kvällens tre pjäser, "Figaros bröllop", "Det blåser på månen" och "Presidenterna".

– Vi ställer in allt, det känns som att läget kräver det, säger pressansvariga Mimmi Fristorp.

Hela Kulturhuset Stadsteatern är utrymt, berättar pressansvariga Lotta Fristorp.

– Vi ställer in allt, det rör sig om minst sju föreställningar och alla andra eventuella evenemang, säger hon.

Konserten med Magnus Uggla och "Phantom of the opera" på Cirkus ställs också in, liksom Konserthusets konsert. Inte heller "Mamma mia the party" på Tyrol invid Gröna Lund spelas i kväll.

TT