Expert: Likheter med Berlin och Nice

Brott. Gärningsmannen i Stockholm använde sig av en lastbil för att ramma oskyldiga människor - precis som vid de uppmärksammade terrordåden i Tyskland och Frankrike i fjol.

– Om de första rapporterna stämmer så finns det stora likheter med det som inträffade i Berlin och i Nice, säger Michael Jonsson, terrorforskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), till TT.

Dådet i Berlin inträffade den 19 december, då dödades tolv människor när en lastbil rände in i en julmarknad. Fem månader tidigare, på Frankrikes nationaldag den 14 juli, miste 84 människor livet då en lastbil körde rakt in i en folksamling på strandpromenaden i Nice i södra Frankrike. Terrorrörelsen IS tog på sig båda dåden.

Terrorexperten Hans Brun, som är knuten till Försvarshögskolan, säger att det viktigaste just nu är att invänta verifierad information och följa de anvisningar som polisen och myndigheterna kommer med.

Han tycker, efter att ha sett polisens presskonferens, att polisen arbetar med händelsen på ett bra sätt.

– Polisen har tillhandahållit så mycket information som man rimligen kan begära i det här läget. Jag tycker att det är bra att man är tydlig.

Att polisen gått ut med en bild på en person som kan ha kopplingar till dådet är en del av tydligheten.

– Det är bra att man lämnat ut bilden så att personen kan avföras eller gripas, säger Hans Brun.

