Expert: Kan vara fler misstänka

Brott. Gärningsmannen i Stockholm använde sig av en lastbil för att ramma oskyldiga människor - precis som vid terrordåden i Tyskland och Frankrike i fjol.

Beslutat har fattats om gränskontroller, vilket kan tyda på att polisen misstänker fler inblandade, enligt en terroristexpert.

Fyra personer har bekräftats döda och 15 är skadade, enligt vad som framkom vid polisens presskonferens på fredagskvällen. En person är gripen misstänkt för inblandning i dådet, men under presskonferensen framkom att gränskontroller införs för att försvåra för gärningsmannen att lämna landet.

– Det betyder att man misstänker att det kan finnas flera gärningsmän, eller att den som gripen inte är gärningsmannen, säger Magnus Ranstorp, terroristexpert och professor vid Försvarshögskolan.

Han påpekar att dådet bär likheter med de i Nice och Berlin där lastbilar användes som vapen i terrorattacker.

– I den miljön finns det alltid en risk för att det är flera inblandade säger Ranstorp.

IS tog på sig dåden

Dådet i Berlin inträffade den 19 december i fjol. Då dödades tolv människor när en lastbil rände in i en julmarknad. Fem månader tidigare, på Frankrikes nationaldag den 14 juli, miste 84 människor livet då en lastbil körde in i en folksamling på strandpromenaden i Nice i södra Frankrike. Terrorrörelsen IS tog på sig båda dåden.

Terrorexperten Hans Brun, som är knuten till Försvarshögskolan, säger att det viktigaste just nu är att invänta verifierad information och följa de anvisningar som polisen och myndigheterna kommer med.

Berömmer polisen

Han tyckte, efter att ha sett polisens första presskonferens på fredagens eftermiddag, att polisen arbetar med händelsen på ett bra sätt.

– Polisen har tillhandahållit så mycket information som man rimligen kan begära i det här läget. Jag tycker att det är bra att man är tydlig.

Att polisen tidigt gick ut med en bild på en person som kan ha kopplingar till dådet är en del av tydligheten. Vid en senare presskonferens bekräftades att den man som gripits överensstämde med signalementet på bilden.

TT