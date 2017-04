Inställda och försenade tåg efter dådet

Stockholmsdådet. Vissa störningar kvarstår i tågtrafiken efter det misstänkta terrordådet på Drottninggatan i Stockholm.

– Vi arbetar för att få personal och tåg på rätt ställe igen, säger Lisa Silow på SJ:s pressjour.

All tågtrafik stoppades till och från Stockholms central vid 16-tiden på fredagseftermiddagen efter dådet på Drottninggatan. Polisen har hävt stoppet men några förseningar och inställda avgångar är att vänta.

SJ jobbar i dag för fullt för att få samtliga resenärer till sina destinationer.

– Just nu kan jag bekräfta att vi har 13 inställda tåg under dagen. Det handlar om både regional- och snabbtåg i hela Sverige, inte bara i Stockholm. Vi arbetar så snabbt vi kan för att få all personal och alla tåg på rätt plats så att trafiken kan återgå till normalt, säger Lisa Silow.

Hon uppmanar resande att ha koll på hemsidan för den senaste trafikinformationen. Resenärer till inställda tåg har möjlighet till fri om- och avbokning av sin resa, säger Silow.

Många tåg är fullbokade och fler resande än vanligt väntas i dag.

– Lördagsmorgnar är trafiken annars ganska lugn, men i dag kan det bli fulla tåg, säger Silow.

Någon prognos för när trafiken går som vanligt igen finns i nuläget inte.

TT