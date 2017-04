Dådet på Drottninggatan: Det här vet vi

Stockholmsdåd. Detta vet vi hittills om det misstänkta terrordådet i Stockholm.

14.53 på fredagen kommer larmet om att en lastbil kört in i människor på Drottninggatan i centrala Stockholm och sedan in i Åhlénshuset.

Fyra människor har dödats. Tre avlider på Drottninggatan och en på sjukhus.

Tio personer vårdas på lördagen på sjukhus i Stockholmsområdet, fyra av dem är allvarligt skadade. Bland de övriga sex finns ett barn som inte allvarligt skadat.

Strax efter kraschen går polisen ut med en bild på en man som kan ha kopplingar till dådet.

En man grips på fredagskvällen i Märsta. Han passar in på signalementet på bilden som polisen gått ut med. Mannen anhålls natten till lördagen på sannolika skäl, vilket är den högre misstankegraden, misstänkt för terrorbrott genom mord.

Lastbilen som användes stals tidigare på fredagen och tillhör Spendrups. Föraren ska vid tillfället ha försökt att stoppa gärningsmannen.

Lastbilen bärgas från platsen under natten till lördagen.

Statsminister Stefan Löfven säger att allt tyder på terrordåd. Han ställer in medverkan på lördagen på den planerade S-kongressen i Göteborg.

Flera, bland annat statsministern och kronprinsessan Victoria, besöker platsen för att hedra offren.

Klockan 13.30 i dag, lördag, ska polisen hålla en pressträff.

All trafik runt city, inklusive tunnelbana och tåg, stängs av strax efter dådet och polisen uppmanar personer att inte röra sig i centrala Stockholm. Även under lördagen uppmanar polisen folk att hålla sig undan centrala Stockholm.

Enligt uppgifter till Dagens Nyheter avlossas skott vid Fridhemsplan på Kungsholmen efter attacken men uppgifterna dementeras i ett senare skede.

Polisen har beslutat om att införa gränskontroller ut ur Sverige. Säpo höjer inte säkerhetsnivån från nivå tre där den legat sedan 2010.

Flera köpcentrum i och utanför Stockholm utryms på fredagen och Dramaten och SF:s biografer håller stängt under kvällen.

Under flera timmar var all pendeltågs- och tunnelbanetrafik avstängd, men strax före klockan åtta på fredagskvällen gav polisen grönt ljus till SL att dra i gång tunnelbanan. Även tågstoppet hävdes men förseningar kvarstår under lördagen.

TT