Stefan Löfven till S-kongressen i dag

Politik. Statsminister Stefan Löfven kommer i dag till S-kongressen i Göteborg, efter att ha valt att stanna i Stockholm på inledningsdagen.

Under dagen väntas debatt om asylpolitiken och Nato.

Det misstänkta terrordådet i Stockholm gjorde att S-kongressen fick inledas utan partiledaren på lördagen. Men i dag dyker Stefan Löfven upp i samband med att han ska väljas om till partiordförande. Han ska då också hålla tal till de 350 ombuden.

Svårt beslut

Partikongressens andra dag inleddes med tal av utrikesminister Margot Wallström. Hon säger att all politik innebär "tuffa avvägningar".

– Vår ändring av migrationspolitiken var bland det svåraste jag har gjort som politiker, säger Wallström och tillägger att hon då ändå "har hållit på ett tag".

Hon säger att EU ska ha ett gemensamt asylsystem, där ansvaret delas.

– Annars ska EU-pengar dras in, säger Wallström och framhåller att det handlar om EU:s grundtanke.

– Det innebär att de lagar som vi lägger fast framöver inte kommer att kunna skilja sig nämnvärt från övriga EU.

Solidaritet måste gå hand i hand med ordning och reda, enligt Wallström.

Tydligare om Nato

Just asylpolitiken är ett av de områden som på förhand väckt mest debatt, och som kommer att debatteras av S-ombuden senare under dagen. Flera distrikt, kommuner och ombud har motionerat om att permanenta uppehållstillstånd ska bli norm igen och att det ska bli lättare för flyktingar att återförenas med sina familjer.

En annan fråga som ska debatteras är försvar. Och den socialdemokratiska partikongressen är nu på väg att skärpa skrivningarna om Sverige och Nato. I partistyrelsens politiska riktlinjer inför kongressen nämns inte Nato, utan det sägs att Sverige ska utvecklas genom fortsatt militär alliansfrihet och att den transatlantiska länken förblir viktig.

I partistyrelsens svar på motioner heter det att "Ett medlemskap i Nato är inte aktuellt".

Men partiets verkställande utskott har nu, efter krav från ombuden, gått med på att förtydliga skrivningarna i de politiska riktlinjerna. En helt ny, rakare mening är nu tillagd: "Vi säger nej till medlemskap i Nato".

Ny professur

I sitt tal tog Wallström också upp det misstänkta terrordådet på Drottninggatan i Stockholm. Hon tackade alla som hjälpte till på plats och de som arbetade extra intensivt det senaste dygnet. Poliser, brandmän, ambulans- och sjukhuspersonal, och många andra.

Hon meddelade också att regeringen kommer att bidra till att inrätta en ny professur på Försvarshögskolan. Den kommer att heta The Anna Lindh Chair of Women, Peace and Security.

TT