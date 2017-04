Rörd och stolt Löfven berömde landsmän

Politik. Det var en rörd statsminister Stefan Löfven som med gråten i rösten uttryckte sin stolthet över Sverige när han talade på S-kongressen.

– Det är en stolthet att ha er som landsmän, säger han.

Han berömde särskilt poliser, brandmän, ambulanspersonal och civila som klev fram efter attacken i fredags.

– Det är en stolthet som ni kommer kunna bära med er för resten av era liv, säger Löfven.

Han beskrev sedan hur arbetet nu måste ske för att svara upp mot den oron som attentatet väckt.

– Vänner, detta är grunden i vår uppgift, som socialdemokrater och svenskar, under denna kongress - och detta decennium. Vi är här för att svara upp mot den oron, säger han.

Jaga mördarna

Löfven framhöll att det blocköverskridande arbetet mot terrorismen måste fortsätta.

– Vi kommer nu att bjuda in de partier som var med och genomförde den nationella strategin mot terrorism för att ta det arbetet vidare. Vi måste fortsätta att förebygga, försvåra och förhindra terrorismen med alla medel i vår makt.

– Vi ska jaga dessa mördare med den samlade kraften av den svenska demokratin, säger Löfven.

Han varnade också för att ge sig på blåljuspersonal.

– Den som attackerar blåljuspersonal, om det så är polis, brandkår eller ambulans, ska få ett hårt och kännbart straff. Ingen ska attackera samhällets hjältar och komma undan med det, säger Löfven och drar ned starka applåder.

Jaga brottslingar

Han lyfte även fram det förebyggande arbetet mot brott.

– Det ska varje brottsling veta. Agerar du mot samhället och vår gemenskap, då jagar vi dig med allt vi har. Men har du sonat dina brott och vill lämna gängen, då ska samhället kliva fram och få in dig i gemenskapen igen.

Löfven lyfte också kvinnors rätt att kunna studera och arbeta med vad de vill.

– Jag vill att varje ung kvinna som växer upp i Sverige ska kunna studera och kliva in på vilken arbetsplats hon vill, rakryggad, stolt, självklar, fri från klassförakt eller hedersförtryck, och ingen - ingen - ska säga åt henne vad hon inte kan göra, säger han.

Löfven berörde också de religiösa friskolorna.

Inga religiösa inslag

– Jag vill att alla barn ska ha rätt till en skola fri från religiösa inslag, och ingen ska någonsin tvingas att bära slöja mot sin vilja, säger Löfven.

Det framgår inte av talet om han syftar på undervisningen eller allt som sker på en religiös friskola.

Partikongressens andra dag inleddes med tal av utrikesminister Margot Wallström. Hon säger att all politik innebär "tuffa avvägningar".

– Vår ändring av migrationspolitiken var bland det svåraste jag har gjort som politiker, säger Wallström och tillägger att hon då ändå "har hållit på ett tag".

Gemensamt system

Hon säger att EU ska ha ett gemensamt asylsystem, där ansvaret delas.

– Annars ska EU-pengar dras in, säger Wallström och framhåller att det handlar om EU:s grundtanke.

– Det innebär att de lagar som vi lägger fast framöver inte kommer att kunna skilja sig nämnvärt från övriga EU.

Solidaritet måste gå hand i hand med ordning och reda, enligt Wallström.

Debatt om asyl

Just asylpolitiken är ett av de områden som på förhand väckt mest debatt, och som kommer att debatteras av S-ombuden senare under dagen. Flera distrikt, kommuner och ombud har motionerat om att permanenta uppehållstillstånd ska bli norm igen och att det ska bli lättare för flyktingar att återförenas med sina familjer.

Efter diskussioner under lördagskvällen har partistyrelsen ändrat något i skrivningarna om migration i förslaget till politiska riktlinjer. Kongressen föreslås nu slå fast att partiets "principiella inställning är att permanenta uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening ökar tryggheten och främjar en bra etablering". Något som kan ses som en kompromiss.

I ursprungsförslaget talades det mer allmänt om att partiet i EU ska driva på för att familjer ska hållas ihop och att både permanenta och tillfälliga uppehållstillstånd ska kunna ges för att erbjuda skydd.

Det sägs också att det är viktigt att "verka för fler lagliga vägar för människor i behov av skydd".

Tydligare om Nato

Under förmiddagen debatterades försvar. Den socialdemokratiska partikongressen skärpte där skrivningarna om Sverige och Nato och konstaterar kort och gott att "Vi säger nej till medlemskap i Nato".

I partistyrelsens politiska riktlinjer inför kongressen nämndes inte Nato, utan det sades att Sverige ska utvecklas genom fortsatt militär alliansfrihet och att den transatlantiska länken förblir viktig. I svaren på motioner hette det att "Ett medlemskap i Nato är inte aktuellt".

I sitt tal tog Wallström också upp det misstänkta terrordådet på Drottninggatan i Stockholm. Hon tackade alla som hjälpte till på plats och de som arbetade extra intensivt det senaste dygnet. Poliser, brandmän, ambulans- och sjukhuspersonal, och många andra.

Hon meddelade också att regeringen kommer att bidra till att inrätta en ny professur på Försvarshögskolan. Den kommer att heta The Anna Lindh Chair of Women, Peace and Security.

TT