Glöm vårkänslorna - snö och regn i påsk

Väder. Börjat få vårkänslor? Glöm det - åtminstone den närmaste veckan. Lågtrycken står på kö och i påsk kan vi räkna med regn och snö i stora delar av södra Sverige

– Det är ju lite av ett bakslag förstås. Men så här kan det hålla på ett tag. Man tror att vi är framme vid våren och så plötsligt blir det snö igen, säger Therese Fougman, meteorolog på SMHI.

Redan under onsdagsdygnet drar ett lågtryck in från väster. Snö eller snöblandat regn väntas i nordligaste Götaland, Östergötland och Södermanland. På småländska Höglandet övergår det under natten med största sannolikhet till snö.

Och mer kommer. Ett snöstråk från Värmland som sträcker sig ned över Vättern, Västergötland, östra Småland och Öland kommer under långfredagen att övergå i regn och sedan följas av ytterligare ett lågtryck med blötsnö.

– Prognosen tyder på att lågtrycket kommer att parkera mellan fastlandet och Gotland under helgen. Runt det kommer nederbörden att snurra, säger Therese Fougman.

Nordanvinden ger snö

Natten mot annandag påsk sveper också nordanvinden ner över södra delen av Sverige och ger snö eller snöblandat regn över stora delar av Götaland. I norra Sverige ser väderläget ut att bli betydligt stabilare med mest uppehåll men ganska mycket moln. I den allra nordligaste delen väntas klara och kalla nätter men en del moln under dagtid.

När det klara vädret återvänder i syd är, enligt Therese Fougman, svårt att sia om.

– De prognoser vi har nu visar fortsatta lågtryck åtminstone till mitten av nästa vecka.

TT