Helsingborg frias i handskakningsmål

Rättsligt. Helsingborgs stad frias från anklagelsen om diskriminering av en inhoppare på HVB-hem som inte ville hälsa på kvinnliga kollegor genom att ta i hand. Lunds tingsrätt anser det inte bevisat att vikarien behandlats annorlunda än vad någon annan person skulle ha blivit i motsvarande situation.

Mannens arbetsledare har tagit upp hälsningsfrågan med mannen, men det var inte enda anledningen till att han inte fick fortsätta som vikarie. Kollegor har klagat på att han inte utförde alla arbetsuppgifter ordentligt, till exempel att han konsekvent undvek att städa. Kollegor rapporterade också att han vid något tillfälle avstod från att gå in till kvinnliga ungdomar på HVB-boendet, vilket ledde till att en kollega fick gå in själv, trots att personalen alltid brukar gå in två och två i lägenheterna. Domstolen pekar också på att han var behovsanställd och att det innebär att han inte hade rätt till fortsatt arbete i någon viss omfattning.

TT