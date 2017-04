Mer givmilda svenskar

Samhälle. Svenskarna skänker allt mer pengar. Givandet ökade med 9 procent förra året jämfört med 2015, till 8,7 miljarder kronor, visar preliminära siffror från Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII).

En mängd organisationer är medlemmar i FRII, allt från Röda korset till Mattecentrum. Men 75 procent av de insamlade pengarna hamnar hos ett 20-tal organisationer.

Bland dem som är helt klara med sina resultat för 2016 finns FN:s barnfond Unicef som fick ta emot 793 miljoner kronor (plus 18 procent, Läkare utan gränser 723 miljoner kronor (plus 35 procent), Sverige för UNHCR 473 miljoner kronor (minus 4 procent) och Barncancerfonden 365 miljoner kronor (plus 8 procent).

Gåvorna kommer från allmänheten, företag, organisationer, samfund, fonder och stiftelser. Medlemsavgifter och statliga bidrag ingår inte.

TT