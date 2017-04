Klass 1-varning för påsksnö i söder

Väder. Kraftiga snöfall och minusgrader tycks ha jagat våren på flykten. Långfredagen har bjudit på flera centimeter snö på många håll och SMHI har utfärdat klass 1-varning för snö i Skåne och Blekinge på påskafton.

Sverige har fått vinter igen och under fredagen snöade det ymnigt över Jämtland, Härjedalen, Dalarna, Värmland, Närke, Östergötland, Sörmland och delar av Småland.

I Malexander i Östergötland noterades sex millimeter i smält form, vilket motsvarar sex centimeter snö om den ligger kvar på marken. I Kilsbergen i Örebro län uppmättes åtta millimeter i smält form.

Under kvällen avtar snöfallet och temperaturerna faller. Under natten till påskafton ser det ut som om det bara är längs väst- och sydkusten, möjligen Öland och Gotland, som temperaturen kan nå upp över nollstrecket. Det betyder att blöta vägar kan frysa till under natten, varnar Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI.

För lördagen har SMHI gått ut med en klass 1-varning för upp till fem centimeter snö i Skåne och Blekinge.

– Det är främst i de norra delarna som vi i de här områdena får de lite större snömängderna mot lördag eftermiddag, lördag kväll, säger Alexandra Ohlsson.

Även södra delarna av Kronobergs och Kalmar lön berörs av det nya snöområdet. Resten av påskhelgen slipper vi nederbörd, men kylan består.

– Om man letar efter vårvärmen kan det om en vecka komma in lite varmare luft med plusgrader i hela landet utom fjällen, tröstar Alexandra Ohlsson.

