Trippelt köldrekord under påsknatten

Väder. Det var en ovanligt kall inledning på påskafton, konstaterar SMHI och medan minusgraderna bredde ut sig över landet noterades tre nya köldrekord.

I Örebro stod termometrarna på 14 minusgrader, vilket innebär den kallaste aprilnatten sedan 1944, rapporterar P4 Örebro. I Karlstad har de termometrar som SMHI förfogar över visat 9 minusgrader - den kallaste aprilnatten sedan 1985.

I Floda i Södermanland blev det riktigt kallt, där hamnade temperaturen på -17 grader.

– Det är den kallaste natten som uppmäts sedan mätstationen startade 1995. Det är ändå drygt 20 år gammal nu, så det får man ändå säga är anmärkningsvärt att det blev så pass kallt, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog vid SMHI, till TT.

Kallare än 10 minusgrader förekommer även i södra Sverige under vårnätterna, men hör till ovanligheterna. I Götaland har de under 2000-talet endast skett fyra gånger som temperaturen faller under 10-strecket.

TT