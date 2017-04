Lång eftersläckning vid brand i Falkenberg

Brand. En stor brand rasade under natten i en industrifastighet i Falkenberg. Branden är under kontroll, men räddningstjänsten räknar med att arbeta med eftersläckning under hela söndagen.

Två byggnader tillhörande ett åkeri drabbades av branden som rasade i västra Falkenberg under natten till söndagen.

Den ena byggnaden är enligt räddningstjänsten totalt förstörd, men i den andra finns en kontorsdel som ska har klarat sig ganska väl.

– Som det ser ut nu så har vi nog lyckats med det. Det är en bevakningslinje som vi försöker hålla, säger brandmannen Peter Karlberg.

Byggnaderna ligger i industriområdet Smedjeholmen. Räddningstjänsten har haft 18 enheter på platsen och 35 personer har arbetat med att bekämpa branden. Vid åttatiden på söndagen fanns fortfarande tio enheter vid brandplatsen.

– Insatsen pågår fortfarande och vi har branden under kontroll, men vi kommer att hålla på med eftersläckning länge, det pågår nog hela dagen, säger Peter Karlborg.

Människor i närheten rapporterade under natten att de hörde höga smällar från brandplatsen.

– Byggnaderna tillhör ett åkeri och där har det stått fordon. När däcken på fordonen smäller så kan det låta som explosioner, säger Åsa Eriksson vid räddningstjänsten.

Orsaken till branden är inte klarlagd. Ingen människa har kommit till skada.

TT