Stora problem med stöld och hot på soptippar

Samhälle. Fler svenskar besöker landets återvinningscentraler än går i kyrkan om helgerna.

Problemen med stöld och hot på centralerna är omfattande - men ärendena läggs ofta snabbt ner hos polisen.

– Vissa kommuner skämtar om att de är självtömmande på bilbatterier, säger Britta Moutakis, rådgivare på Avfall Sverige, till TT.

Framförallt är det elektronik som tjuvarna är ute efter på återvinningscentralerna, men även värdefulla metaller. Tillsammans med El-kretsen har Avfall Sverige, som är en branschorganisation för kommunernas avfallshantering, genomfört ett projekt för att kartlägga och försöka lösa problemet.

97 procent av centralerna - som enligt Avfall Sverige är populärare besöksmål än kyrkorna - har genomfört åtgärder för att minska stölder efter stängning. Två av tre arbetar för att komma till rätta med problemet även under öppettid. Värst är det i storstadsregionerna.

Ska hamna rätt

Det handlar både om stora problem ur arbetsmiljösynpunkt, men även ur miljösynpunkt. För att komma åt det värdefulla blyet i bilbatterier töms exempelvis den frätande batterisyran rakt ut i naturen.

– Det avfall som slängs på en återvinningscentral ska stanna där. Det ska man inte plocka med sig och det ska inte bli stulet. Kommunen har ett samhällsansvar att hand om avfallet och se till att det återvinns på ett miljöriktigt sätt. Annars vet vi inte vad som händer med det, säger Britta Moutakis.

Några kommuner beskriver det som en katt-och-råtta-lek. Personer gräver sig in under stängslet, varpå återvinningscentralerna gräver ner staketen en meter under jord. Det leder dock endast till nya försök, med nya kreativa tillvägagångssätt. Uppfinningsrikedom är mycket stor, konstaterar Britta Moutakis.

Samtidigt är mörkertalet mycket stort. En majoritet av kommunerna väljer att inte anmäla stölder och hot till polisen eftersom det sällan leder vidare till åtal.

Samarbete välkommet

I undersökningen framkommer exempel på ärenden som inte tagits vidare eftersom värdet på det som stulits varit för lågt.

– Just Borås kommun har vittnat om att man anmäler stölder till polisen, men att ärendena blir nedlagda direkt, trots att man har registreringsnummer till den som stulit. Det kan leda till att man inte fortsätter att anmäla, eftersom man ändå känner att det inte leder någon vart, säger Britta Moutakis.

Men den bilden delas inte av Hans Andrén vid Boråspolisen.

– De läggs inte konstant ner. Har vi vittnen, eller annan teknisk bevisning går vi så klart vidare med det. Vi måste prioritera vad som är viktigast, vi har rån och grova stölder vi måste följa upp först.

Ett ökat samarbete är däremot välkommet. Larm och kameraövervakning är viktiga hjälpmedel för polisen, säger Hans Andrén.

Säkerhet från start

På den nybyggda återvinningscentralen på Lidingö var säkerhetstänket med från början. Anläggningen har byggts för att minska trängsel och stök, som ofta kan leda till konflikter och otrygg arbetsmiljö. Den har höga staket, larm och kameraövervakning. Det mest stöldbegärliga avfallet dumpas i containrar inomhus.

– Elektroniken är jätteviktig att vi har inomhus. Bilbatterierna har vi behållare med tunga vikter på för att de inte ska gå att lyfta. Vi tömmer dem varje kväll just för att minska stöldrisken. Och inget ensamarbete, man ska inte vara själv, säger Teresa Frykman, chef för planering och kommunikation på avfallsbolag Sörab.

FAKTA Så mycket återvinner vi Så här mycket avfall samlades in 2015: Elektriskt och elektroniskt avfall: 137 300 ton, vilket motsvarar 13,9 kg per person. Batterier: 10 030 ton. Glasförpackningar: 189 302 ton. Metallförpackningar: 26 918 ton. Tidningar och trycksaker: 293 000 ton. Pappers- och kartongförpackningar, wellpapp: 516 500 ton. Källa: sopor.nu Läs mer

TT