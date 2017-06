Advokaten: Inget binder kvinnan vid brottet

Arbogafallet. Det finns ingenting som binder den 42-åriga kvinnan till mordet och mordförsöket på föräldrarna i sommarstugan i Arboga. Det säger kvinnans advokat när rättegången om de så kallade "sommarstugemorden" nu går in på sin elfte dag.

Den mordåtalade kvinnans advokat Amanda Hikes argumenterar för att den 42-åriga kvinnan inte varit inblandad i mordet och mordförsöket på föräldrarna i augusti i fjol.

– Ingen teknisk bevisning binder kvinnan vid platsen eller brottet i övrigt, säger Amanda Hikes.

Hon hänvisar bland annat till samtal som pojkvännen haft med sina vänner och som hon menar visar att han inte var styrd av den 42-åriga kvinnan att utföra brotten. Av avlyssningarna framgår att kvinnan inte utnyttjat pojkvännen utan snarare att det är han som utnyttjat henne, anser advokaten. Bland annat talar han i samtalen nedlåtande om kvinnan och säger att han vill ha ett bra liv, men inte är intresserad av att ha ett vanligt arbete.

"Obeskrivligt trauma"

Dagens förhandling inleddes med att målsägarbiträdet Susanna Cleve, som företräder den mordåtalade 42-åriga kvinnans mamma och syster, redogjorde för sina klienters skadeståndskrav. Cleve sade att deras liv fullkomligt raserats sedan mordet och mordförsöket i augusti i fjol.

– De har genomgått ett obeskrivligt trauma, säger Susanna Cleve.

Modern är ännu inte återställd efter de omfattande fysiska skadorna som hon fick vid överfallet, säger Cleve. Enligt läkare kommer hon sannolikt aldrig att bli det. Bland annat har hon en ansiktsförlamning som gör det svårt att äta och ibland även att tala.

Lever under beskydd

Sedan händelsen i augusti lever de nu under polisbeskydd, under mycket strikta säkerhetsrutiner och med omfattande skyddsinsatser från polisen. Dessutom har de anhöriga under denna tid jagats av medier, vilket varit en oerhört svår påfrestning, säger Cleve.

Systern och mamman yrkar på ett skadestånd på 100 000 kronor. Det är över schablonbeloppet på 50 000, men målsägarbiträdet tycker att det med hänsyn till vad de varit med om är rimligt.

– Det handlar om ett livslångt lidande, säger Susanna Cleve.

42-åringens tidigare pojkvän, en man i 20-årsåldern, är åtalad för mord och mordförsök. Han har erkänt dådet mot föräldrarna och sagt att kvinnan gav honom kniven.

Kvinnan är åtalad för mord och stämpling till mord, och därtill flera rubriceringar, men nekar till allt.

Under eftermiddagen ska mamman som utsattes för mordförsöket höras i rätten.

FAKTA Bakgrund: Arbogafallet Den 42-åriga kvinnan misstänks ha mördat sin make och sin pappa, samt ha försökt att döda sin mamma. I augusti 2015 hittades kvinnans make drunknad på grunt vatten nedanför familjens sommarstuga utanför Arboga. En sen kväll ett år senare överfölls kvinnans far och mor brutalt med kniv i sommarstugan. Fadern avled, och modern skadades svårt. 42-åringens tidigare pojkvän, en man i 20-årsåldern, har erkänt dådet mot föräldrarna och sagt att kvinnan gav honom kniven. Motiv som nämnts är svartsjuka, osämja och pengar. Kvinnan har också åtalats för stämpling till mord, försök till grovt bedrägeri, grovt bedrägeri, urkundsförfalskning, givande av muta samt hot mot tjänsteman. Hon nekar till allt. En första rättspsykiatrisk undersökning har visat att kvinnan kan misstänkas lida av en allvarlig psykisk störning som bör utredas vidare. Ytterligare tre personer är misstänkta för inblandning i makens död, men ingår inte i det nu aktuella åtalet. Förhandlingarna i Västmanlands tingsrätt väntas pågå till den 28 juni Läs mer

TT