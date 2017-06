Säkerhetsläget i Afghanistan förvärras

Konflikten i Afghanistan har intensifierats under det senaste året med ett ökat antal sammandrabbningar och fler flygangrepp från internationella styrkor som strider på regeringens sida.

Den väpnade oppositionen består av en lång rad aktörer där talibanrörelsen är den största och starkaste. IS försöker också etablera sig i Afghanistan, med bas i landets östra delar, men bekämpas av talibanerna.

Under 2016 uppgick antalet civila som skadats eller dödats i konflikten till 11 418, den högsta siffran sedan FN-organet UNAMA började föra statistik. Trots flera storskaliga terrordåd under 2017 minskade dock antalet civila offer med 4 procent under årets första kvartal.

Källa: Lifos