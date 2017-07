Epidemiolog: Ny Tamiflubedömning ändrar inget

Medicin. I praktiken finns det inget alternativ till influensamedicinen Tamiflu. WHO:s beslut att gradera ner läkemedlet ändrar ingenting i Sverige, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Läkemedlet Tamiflu, som fungerar ungefär som penicillin, är inte så effektiv som förstudierna hävdade enligt Världshälsoorganisationen WHO, som därför graderat ner läkemedlet.

WHO har nu reviderat den listan över läkemedel som man anser ska användas i normala fall i olika länder. Enligt den listan anser man nu att läkemedlet inte behöver finnas överallt, att läkemedlet inte ska ges till människor i allmänhet, utan till svårt sjuka personer på sjukhus.

– Det är så läkemedlet redan används i viss utsträckning i dag, så det ändrar ingenting, säger Statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten till TT.

Färre liv räddas

Tidigare har man trott att läkemedlet kunde rädda en svårt sjuk person per sju behandlade medan det nu har visat sig bara rädda en av 21 eller ännu färre behandlade. Enligt Sue Hill, chef för avdelningen Essential Medicines and Health Products på WHO, har oberoende studier till och med visat att inga liv alls räddas.

– Efter nästan tio år visar nu den samlade kunskapen att effekten av medicinen inte alls var så stor som vi först trodde, säger Sue Hill till Vetenskapsradion.

Statsepidemiolog Anders Tegnell anser dock att det hela har överdrivits.

– Det är ingen som har trott att det varit väldigt verkningsfullt, men det är definitivt ett medel som är väldigt bra att ha när man har en sjuk patient och inget annat att behandla med, säger han.

Enda alternativet

Syftet med behandlingen är inte enbart att rädda liv, utan även att rädda samhället med färre sjukskrivna individer under en epidemi, ansåg Folkhälsomyndigheten när det köpte in läkemedlet. På uppdrag av regeringen lagrar myndigheten läkemedlet och i dag finns det behandlingar för 1,5 miljon människor. Regelbundet ses lagret över och i nuläget finns det ingen anledning att ändra det, säger Anders Tegnell.

Förutom Tamiflu finns det bara ett annat läkemedel som har ungefär samma verkningsgrad.

– Det andra läkemedlet har den stora nackdelen att man måste andas in det, vilket ärr väldigt svårt när man är väldigt sjuk. Så i praktiken finns det inget alternativ.

TT