Hultqvist: Fick bild av att det fanns problem

Transportstyrelsen. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) fick vetskap om Transportstyrelsens IT-affär tidigt i fjol.

– Jag fick en bild av att det fanns problem i samband med en outsourcing på Transportstyrelsen, säger Hultqvist efter att ha blivit utfrågad av försvarsutskottet.

Hultqvist fick informationen om Transportsstyrelsens IT-affär i mars 2016 av tjänstemän på departementet. De hade, enligt Hultqvist, i sin tur fått informationen från justitiedepartementet.

– Jag fick en bild av att det fanns problem i samband med en outsourcing på Transportstyrelsen, att Säkerhetspolisen och Försvarsmakten hade kontakt i sammanhanget och att man från Försvarsmaktens sida vidtog åtgärder, säger Peter Hultqvist, efter försvarsutskottets möte i riksdagen.

Hultqvist informerades om att det rörde sig om skyddsidentiteter och militära fordon som fanns i Transportstyrelsens system.

– Jag försäkrade mig om att åtgärder vidtogs i sammanhanget. Det var det viktiga ansvaret för oss att ta i sammanhanget i förhållande till myndigheten, att verkligen veta att det pågick verksamhet, säger Hultqvist.

"Vill inte spekulera"

– Det är jag förvissad om att de har gjort och det har de också redogjort för offentligt, säger Hultqvist.

TT: Varför fick statsministern och infrastrukturministern informationen långt senare än dig?

– Jag kan inte gå in och kommentera hur andras informationsvägar ser ut. Jag kan bara konstatera att med den information jag hade så gjorde jag det som man ska göra i det läget, det vill säga säkra upp att det vidtas åtgärder i det här sammanhanget och så var fallet, säger Peter Hultqvist.

TT: Finns det en risk att säkerhetsklassad information har läckt ut?

– Jag vill inte spekulera i det, jag kan bara konstatera att det har sagts att det finns risker i det här sammanhanget och därför har det vidtagits åtgärder, säger Peter Hultqvist.

"Är allvarligt"

Med på dagens möte fanns även chefen för Militärens underrättelse- och säkerhetstjänst (Must), Gunnar Karlsson, som informerade om Musts och Försvarsmaktens bedömningar och åtgärder.

– Den grundläggande bedömning vi har gjort är att det som har hänt är allvarligt. Det är viktigt att gällande lagar gällande informationssäkerheten följs och det framgår av Säpos förundersökning att så inte är fallet här, säger han.

Försvarsmakten informerades av Säpo under hösten 2015. Av sekretesskäl kan Gunnar Karlsson inte gå in på exakt vilka åtgärder som sedan genomförts, men han säger att Must i sina åtgärder arbetar som om information har hamnat i orätta händer.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) har också sagt sig känna till IT-affären sedan början av 2016. Även han frågas ut i dag, av riksdagens justitieutskott.

FAKTA Bakgrund: Transportstyrelsens IT-affär I april 2015 får IBM uppdraget att ta över Transportstyrelsens IT-drift. Flera gånger under 2015 beslutar generaldirektören Maria Ågren på Transportstyrelsen att avsteg kan göras från lagar som ska skydda känsliga uppgifter. I juni ifrågasätter internrevisorn om beslutet är rätt. Styrelsen agerar inte. Sommaren 2015 inleder Säkerhetspolisen en kontroll av överflyttningen av IT-driften. Oro finns att känsliga uppgifter kan hanteras fel. I januari 2016 inleds en förundersökning mot Ågren om misstanke om att hon som chef tagit beslut som riskerar att röja sekretessbelagda uppgifter. I januari 2017 får Ågren sluta med motiveringen att "regeringen och den tidigare generaldirektören har haft olika syn på hur arbetet ska bedrivas". Den 6 juli blir det via medierapporter känt att Ågren erkänt brott angående datahanteringen och godtagit böter på 70 000 kronor. Den 18 juli meddelar infrastrukturminister Anna Johansson (S) att myndighetens styrelseordförande Rolf Annerberg får sluta. Regeringens hantering är KU-anmäld av Mikael Oscarsson (KD). Källor: Dagens Nyheter, SvD, TT:s nyhetsarkiv, regeringskansliet Läs mer

TT