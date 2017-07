Alliansen får stöd av SD om misstroende

Politik. Alliansen vill väcka misstroendeförklaring mot tre ministrar i regeringen på grund av IT-skandalen på Transportstyrelsen.

SD håller fast vid sitt besked att samtliga tre ministrar bör avgå, och kommer att stödja Alliansen.

På Alliansens blixtinkallade presskonferens i Stockholm säger Anna Kinberg Batra (M) att en misstroendeförklaring kommer att riktas mot infrastrukturminister Anna Johansson (S), försvarsminister Peter Hultqvist (S) och inrikesminister Anders Ygeman (S).

– Flera statsråd har misskött sina ansvarsområden, säger Annie Lööf (C).

– Det behöver få konsekvenser här och nu, fortsätter hon.

Liberalernas partiledare Jan Björklund säger att vi sannolikt aldrig kommer att få reda på vad som kommit i orätta händer i samband med IT-skandalen.

– Det här kan vara det största säkerhetsläckaget sedan Stig Bergling. Den vittnar om en stor naivitet i den svenska statsförvaltningen.

"Vårt ansvar"

En misstroendeförklaring mot de tre inblandade ministrarna grundar sig i att de struntat i att ta ansvar, enligt Centerledaren.

– Jag tycker det är vårt ansvar som folkvalda att snabbt och resolut markera att vi inte accepterar denna ansvarslöshet, säger Lööf.

Hon förklarar varför misstroende ska väckas mot infrastrukturminister Anna Johansson.

– Anna Johannsson har ansvar för Transportstyrelsen och trots detta har hon inte haft kontroll över den verksamhet som de bedriver. Där de aktivt brutit mot lagar och utsatt Sverige och svenskar för säkerhetsrisker, säger hon.

"Förtroende är förbrukat"

KD:s Ebba Busch Thor ger bakgrund till varför Alliansen vill rikta en misstroendeförklaring mot försvarsminister Peter Hultqvist.

– Förtroende är förbrukat. Det är ett dubbelhaveri där allvarliga brister har skett i hanteringen på regeringskansliet, säger hon.

– Peter Hultqvist ansvarar för totalförsvaret och trots att han likt Anders Ygeman fick information om säkerhetsbristerna i början av 2016, samt att dessa säkerhetsbrister ansågs som mycket allvarliga, så avstod Peter Hultqvist från att informera riksdagen och ansvarigt statsråd, och han avstod från att informera statsministern.

Kalla in riksdagen

– Det som händer närmast nu är att vi kommer begära att talmannen kallar in kammaren för att kunna behandla vår begäran om misstroendeomröstning mot de här tre, säger Anna Kinberg Batra.

Efter att begäran om att kalla in riksdagen lämnats in till talmannen ska han enligt reglerna kalla in riksdagen inom tio dagar. En omröstning om misstroende kan alltså bli aktuell snart.

– Det kan bli under de närmaste veckorna, säger Anna Kinberg Batra.

Moderatledaren räknar med att misstroendeförklaringen kommer att få majoritet i riksdagen.

– Det är vi som står här, men det har framkommit att andra partier är missnöjda med detta. Vi räknar med att få majoritet i riksdagen, säger hon.

SD och V

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson håller fast vid beskedet att samtliga tre ministrar bör avgå från sina tjänster, och kommer att stödja Alliansen i frågan.

– Vi har vid flera tillfällen försökt att lyfta misstroende mot andra ministrar under den här mandatperioden och den här gången verkar de tagit sitt förnuft till fånga. Och vi stödjer naturligtvis det, säger SD-ledaren till TT.

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt säger däremot att de inte är beredda att stödja den misstroendeförklaring som Alliansen nu ska väcka.

– Däremot kommer vi att återkomma om vi själva ska begära misstroende mot någon enskilt ansvarig minister. Det återkommer vi till inom de närmsta dagarna.

"Inte samma sak"

Sjöstedt tycker att även Alliansen har ett ansvar för Transportstyrelseskandalen.

– Jag tror att ju längre man tittar på det här desto mer kommer man att se att huvudproblemet är själva privatiseringsbeslutet. Det vill säga Alliansens ansvar.

Beslutet om att upphandla Transportstyrelsens IT-tjänster fattades under Alliansens tid i regering. Ebba Busch Thor får frågan om hur hon ser på Alliansens ansvar i frågan.

– Att fatta ett beslut om outsourcing, och pröva den frågan, är verkligen inte samma sak som att ge klartecken till att begå lagbrott vilket har skett här, säger Ebba Busch Thor.

– Och får man kännedom om lagbrott då har man ett ansvar, om man ingår i Sveriges regering, att säkerställa att ansvarigt statsråd känner till detta, att riksdagen får kännedom om en allvarlig säkerhetskris och att rätt åtgärder vidtas, fortsätter hon.

"Inte hela regeringen"

Alliansens ledare säger att det är upp till Stefan Löfven om Alliansens misstroendeförklaring mot de tre statsråden i sin tur leder till en regeringskris, och att det är något som statsministern råder över.

– Problemet här är att regeringen har satt Sverige i gungning genom en djup och allvarlig säkerhetskris som ingen tar politiskt ansvar för. Då är det vårt jobb att agera, säger Anna Kinberg Batra.

TT: Hur skulle ni hantera en eventuell regeringskris?

– Vi står här för att vi har en allvarlig säkerhetskris som har uppkommit under Stefan Löfvens tid. Om han nu skulle välja att starta en ny kris då får han förklara varför. Men då måste vi ta ansvar och de första jag skulle ringa då är självklart de andra alliansledarna, säger Anna Kinberg Batra.

Alliansledarna ser det som riksdagens ansvar att utkräva ansvar i den situation som uppstått och att bollen nu ligger hos Löfven.

– Vi spekulerar inte om regeringskris. Vi begär att de här tre ministrarna avgår. Vi begär inte att hela regeringen ska avgå. Skulle det vara så att Stefan Löfven anser att regeringen därmed tappat all sin handlingskraft och inte orkar regera Sverige - då får han dra slutsatserna av det, säger Jan Björklund.

Extra sammanträde

Riksdagens talman Urban Ahlin (S) har ingen åsikt om det som händer.

– Jag är politiskt neutral. Det jag väntar på är 115 underskrifter med krav på ett extra sammanträde, och då kommer jag att kalla till ett extra sammanträde, säger han.

Tidpunkten för omröstningen beror på när underskrifterna kommer in, berättar han.

– När underskrifterna kommer in kan jag kalla till sammanträde, och sammanträdet ska ske inom tio dagar. På det sammanträdet kommer yrkandet att framställas och sedan ska det bordläggas ett antal gånger och sedan ska votering ske.

TT har sökt respektive statsråd som omfattas av misstroendeförklaringen via pressekreterare. De avvaktar med att kommentera.

FAKTA Detta har hänt I april 2015 får IBM uppdraget att ta över Transportstyrelsens IT-drift. Flera gånger under 2015 beslutar generaldirektören Maria Ågren på Transportstyrelsenatt avsteg kan göras från lagar som ska skydda känsliga uppgifter. I juni ifrågasätter internrevisorn om beslutet är rätt. Styrelsen agerar inte. Sommaren 2015 inleder Säkerhetspolisen en kontroll av överflyttningen av IT-driften. Oro finns att känsliga uppgifter kan hanteras fel. I januari 2016 inleds en förundersökning mot Ågren om misstanke om att hon som chef tagit beslut som riskerar att röja sekretessbelagda uppgifter. Då får även inrikesminister Anders Ygeman (S) information om händelsen. I mars 2016 informeras försvarsminister Peter Hultqvist (S) om säkerhetsbristerna. I början av januari 2017 får statsminister Stefan Löfven (S) och infrastrukturminister Anna Johansson (S), som ansvar för myndigheten, vetskap om problemen. I slutet av januari får Ågren sluta med motiveringen att "regeringen och den tidigare generaldirektören har haft olika syn på hur arbetet ska bedrivas". Den 6 juli blir det via medierapporter känt att Ågren erkänt brott angående datahanteringen och godtagit böter på 70 000 kronor. Den 18 juli meddelar infrastrukturminister Anna Johansson (S) att myndighetens styrelseordförande Rolf Annerberg får sluta. Regeringens hantering KU-anmäls av Mikael Oscarsson (KD). Den 19 juli rapporterar DN att det bland uppgifterna funnits information som möjliggör spårning och registrering av individer med hemliga adresser och skyddad identitet. Den 21 juli öppnar oppositionen för misstroendeförklaring mot ett eller flera statsråd. Dagen därpå, den 22 juli, öppnar även Sverigedemokraterna för att väcka eller stödja en misstroendeförklaring och den 23 juli ansluter sig även Vänsterpartiet. Efter flera informationsmöten med de inblandade ministrarna tycker Alliansen inte att de förklaringar som regeringen Löfven har fört fram håller. Den 26 juli meddelar de att de kommer väcka misstroendeförklaring mot tre ministrar. Källor: Dagens Nyheter, Expressen, regeringskansliet Läs mer

