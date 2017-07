Regeringsbesked kommer - ministrarna samlas

Politik. Efter Alliansens besked om en misstroendeförklaring väntar alla på ett besked från statsministern.

– Det bör bli under dagen, säger Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Tomas Eneroth, till TT.

Ministrarna anländer nu en efter en till Rosenbad.

Transportstyrelsens IT-skandal har nu fått politiska konsekvenser. Alliansen väljer att rikta en misstroendeförklaring mot infrastrukturminister Anna Johansson (S), försvarsminister Peter Hultqvist (S) och inrikesminister Anders Ygeman (S).

– Det här kan vara det största säkerhetsläckaget sedan Stig Bergling. Den vittnar om en stor naivitet i den svenska statsförvaltningen, sade Jan Björklund (L) vid Alliansens presskonferens på morgonen.

Alliansledarna anser att hanteringen visar på allvarliga brister i ansvarstagande samt inom regeringskansliets informationshantering och vill se att de tre statsråden avgår.

– Jag tycker det är vårt ansvar som folkvalda att snabbt och resolut markera att vi inte accepterar denna ansvarslöshet, säger Centerledaren Annie Lööf.

Statministern har ännu inte kommenterat Alliansledarnas besked. Flera ministrar har under dagen anlänt till Rosenbad, enligt TT:s fotograf på plats.

Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Tomas Eneroth, tycker att Alliansens agerande är oseriöst.

– Man väcker ett misstroendevotum mot tre statsråd utan att invänta vare sig KU:s granskning eller den granskning som statsministern själv aviserat att regeringen ska göra. Det visar att man inte är intresserad av en seriös granskning, säger han.

SD stödjer misstroende

Alliansen räknar med att få majoritet i riksdagen för en misstroendeförklaring. Sverigedemokraternas kan få en vågmästarroll och säger sig stödja Alliansen i frågan.

– Vi har vid flera tillfällen försökt att lyfta misstroende mot andra ministrar under den här mandatperioden och den här gången verkar de tagit sitt förnuft till fånga. Och vi stödjer naturligtvis det, säger SD-ledaren Jimmie Åkesson.

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt är däremot ännu inte beredd att stödja Alliansen, men utesluter inte att det kan bli tal om misstroende från V:s sida mot någon enskild minister.

För att en omröstning om misstroende ska bli aktuell måste Allianspartierna begära att talmannen kallar in kammaren. När begäran har kommit in ska talmannen kalla in riksdagen inom tio dagar.

För att det extra sammanträdet i riksdagen ska bli av krävs 115 individuella namnunderskrifter. Det räcker således inte med att partiernas gruppledare eller partiledare skickar in en begäran.

Svåra scenarion

Den kris regeringen står inför saknar motstycke inom svensk politik, enligt statsvetare som TT har talat med. Statsminister Stefan Löfven kan tvingas att offra några av sina starkaste kort.

– Han kan antingen låta misstroendevotumet gå igenom och sitta kvar till nästa val eller så kan han välja att sparka ministrarna själv, säger Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Alliansens ledare säger att det är upp till Stefan Löfven om Alliansens misstroendeförklaring mot de tre statsråden leder till att hela regeringen sätts i gungning.

– Problemet här är att regeringen har satt Sverige i gungning genom en djup och allvarlig säkerhetskris som ingen tar politiskt ansvar för, säger Moderatledaren Anna Kinberg Batra.

TT har sökt respektive statsråd som omfattas av misstroendeförklaringen. De avvaktar med att kommentera.

FAKTA Bakgrund: Detta har hänt I april 2015 får IBM uppdraget att ta över Transportstyrelsens IT-drift. Flera gånger under 2015 beslutar generaldirektören Maria Ågren på Transportstyrelsen att avsteg kan göras från lagar som ska skydda känsliga uppgifter. I juni ifrågasätter internrevisorn om beslutet är rätt. Styrelsen agerar inte. Sommaren 2015 inleder Säkerhetspolisen en kontroll av överflyttningen av IT-driften. Oro finns att känsliga uppgifter kan hanteras fel. I januari 2016 inleds en förundersökning mot Ågren om misstanke om att hon som chef tagit beslut som riskerar att röja sekretessbelagda uppgifter. Då får även inrikesminister Anders Ygeman (S) information om händelsen. I mars 2016 informeras försvarsminister Peter Hultqvist (S) om säkerhetsbristerna. I början av januari 2017 får statsminister Stefan Löfven (S) och infrastrukturminister Anna Johansson (S), som ansvar för myndigheten, vetskap om problemen. I slutet av januari får Ågren sluta med motiveringen att "regeringen och den tidigare generaldirektören har haft olika syn på hur arbetet ska bedrivas". Den 6 juli blir det via medierapporter känt att Ågren erkänt brott angående datahanteringen och godtagit böter på 70 000 kronor. Den 18 juli meddelar infrastrukturminister Anna Johansson (S) att myndighetens styrelseordförande Rolf Annerberg får sluta. Regeringens hantering KU-anmäls av Mikael Oscarsson (KD). Den 19 juli rapporterar DN att det bland uppgifterna funnits information som möjliggör spårning och registrering av individer med hemliga adresser och skyddad identitet. Den 21 juli öppnar oppositionen för misstroendeförklaring mot ett eller flera statsråd. Dagen därpå, den 22 juli, öppnar även Sverigedemokraterna för att väcka eller stödja en misstroendeförklaring och den 23 juli ansluter sig även Vänsterpartiet. Efter flera informationsmöten med de inblandade ministrarna tycker Alliansen inte att de förklaringar som regeringen Löfven har fört fram håller. Den 26 juli meddelar de att de kommer väcka misstroendeförklaring mot tre ministrar. Källor: Dagens Nyheter, Expressen, regeringskansliet Läs mer

TT