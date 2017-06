May vägrar möta Corbyn i en direkt debatt

Varför vågar inte Theresa May möta Labourledaren Jeremy Corbyn i en direkt debatt?

Inför kvällen utfrågning av de två har frågan blivit alltmer infekterad.

Att hon inte ställer upp sågs från början som ett möjligt genidrag men hotar nu att kosta henne valsegern.





När May och Corbyn är med i BBC:s utfrågning ikväll så kommer de aldrig att mötas öga mot öga. Premiärministern har vägrat möta Corbyn i en direkt debatt.

När hon utlyste nyvalet och hade en ledning i opinionsmätningarna med 20 procent så framstod det kanske som en bra idé. Hon hade egentligen allt att förlora på att debattera och Corbyn allt att vinna.

Hård kritik i medierna

I dag är situationen en helt annat. Enligt vissa av mätningarna är de konservativas försprång bara tre procent. I ett sånt läge framstår vägran att debattera mer som arrogant och ett utslag av hybris.

Även Corbyn har vägrat att delta i partiledardebatterna med hänvisning till att om inte May ställer upp så gör han det inte heller. Men häromdagen ändrade sig labourledaren och ställde upp i en debatt med de övriga partierna. En debatt som mestadels kom att handla om varför Theresa May inte var där utan istället skickade sin inrikesminister.

Mays motivering var att hon mycket hellre mötte väljare ”än tjafsade” med andra politiker.

Men kritiken i medierna har varit hård. May pekas ut som omväxlande feg och arrogant.

Har inte haft något att förlora

Corbyn kammade hem pluspoäng och May förlorade ytterligare.

I en normal demokrati debatterar ledarna mot varandra. Vad är det som gör att hon plötsligt står över detta?

Tänk er att Stefan Löfven vägrar att ställa upp i SVT:s partiledardebatter. Det skulle inte tas emot särskilt väl vare sig av hans politiska motståndare eller supportrar. Alla skulle undra varför.

Problemet för May är att det är för sent för henne att ändra sig. Mindre än en vecka återstår till valet. Hon verkar vara på väg att slarva bort vad som från början såg ut som ett ointagligt försprång. Det är inte Corbyn som gjort oerhört bara ifrån sig utan snarare May som gjort flera avgörande misstag.

Det är alltid tacksamt att slå ur underläge. Corbyn har egentligen inte haft något att förlora. Så lågt ställda har förväntningarna på honom varit. Han har redan varit utskäll till och med att en del av sitt eget parti.

Hoppades kunna utöka majoriteten

Theresa May har varit i helt motsatt sits. Hennes popularitet var ovanligt hög när hon utlöste nyval. Många tyckte att hon hade skött jobbet att förbereda förhandlingarna med EU på ett bra sätt. Särskilt som hon under folkomröstningen åtminstone utåt stödde stanna kvar-sidan.

När allt kommer omkring var det därför hon utlyste nyvalet. Hon hoppades at kraftigt kunna utöka sin majoritet.

Men någonstans gick det fel. Det enskilt störst tappet i opinionsmätningarna kom när hon la fram partiets valmanifest med bland annat kraftiga nedskärningar i det sociala skyddsnätet, framförallt för äldre. Efter sin död skulle de tvingas betala för vården. Något som kom att kallas demensskatten.

Uträknad – är på banan igen

När förslaget mötte stark kritik valde May att backa. Men förtrollningen var bruten. Sammantaget har det varit väl många fall av att vända kappan efter vinden. Många väljare förlorade förtroende för premiärministern som framställt sig som medelklassens beskyddare.

Vägran att debattera har bidragit till att rasera förtroendet. Corbyn som varit helt uträknad är plötsligt på banan igen.

Men så länge May inte gör bort sig helt när hon frågas ut ikväll talar det mest ändå för att hon sitter kvar som Storbritanniens premiärminister.