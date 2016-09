Rev haschbodar efter skottdramat

Danmark. Ett blodigt skottdrama fick Christianiaborna att ta saken i egna händer.

Haschbodarna på berömda "Pusher Street" i Köpenhamn har nu rivits.

– När en polisman nästan dödas är det en annan sak, säger Nils Vest, som har bott i området i 37 år.

"You are now entering Green Light District". Skylten som välkomnar folk till Pusher Street i Christiania dras ner med en grävmaskin. Skylten, som pryds av tre gröna marijuanalöv, är bland det sista som rivs när de boende själva valde att demolera haschbodar längs med försäljningsstråket.

– Känslan när jag har vandrat här igenom har inte varit någon känsla jag gillat. Jag har inte kunnat se vilka folk är och det har skrämt skiten ur mig, säger Christianiabon Ninne, som inte vill uppge sitt efternamn, när hon är med och river skylten.