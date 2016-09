USA hedrar offren för terrordåden

USA. Femton år efter terrordåden som stöpte om världen samlas amerikaner i dag för att hedra dem som dog den 11 september 2001. Vid platsen på nedre Manhattan där World Trade Center-skraporna stod hålls en minnesceremoni där namnen på de 2 983 offren ska läsas upp.

Klockan 8.46 lokal tid, 14.46 svensk tid, kommer klockor att ringa i kyrkor runt om i New York för att markera den exakta tidpunkten då det första planet flög in i World Trade Centers norra torn. Därpå följer ytterligare fem tysta minuter vid klockslagen för de övriga krascharna i New York respektive vid Pentagon och i Pennsylvania, samt när de två tornen kollapsade. I skymningen tänds två strålkastare mot himlen för att symbolisera de två tornen. Ljuspelarna tonar sedan ut i gryningen.

19 kapare dog i 11 september-attackerna, som genomfördes av al-Qaida. Händelsen var en utlösande faktor till den amerikanska invasionen av Afghanistan och indirekt även kriget i Irak.