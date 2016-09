Hårt avslut för Rosetta på komet

Rymden. Så blev Rosettas saga all. I dag skickades den sista signalen från rymdsonden innan forskarna lät henne kraschlanda in i den komet hon under två år observerat och fotograferat. Aldrig tidigare har en sond kommit så nära en komet som nu.

Klockan 13.20 på fredagen mottogs den sista signalen från den europeiska rymd-sonden Rosetta till rymdcentret i tyska Darmstadt. Vilket innebar att den planerade kraschlandningen på kometen 67P/Tjurjumov-Gerasimenko lyckats.

– Det var en blandad känsla av glädje, stolthet och lättnad. Att vi fortsatte att få signaler och data från hela landningen i 14 timmar, då sonden sänktes 20 kilometer från omloppsbanan ner till ytan, berättar Gabriella Senberg Wieser, rymdforskare vid institutet för rymdfysik i Kiruna.